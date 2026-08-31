Valle Fértil volvió a vibrar con la séptima edición del Desafío a la Antena

Tras dos años de espera, el clásico trail running regresó a Valle Fértil en una gran competencia en un marco sensacional.

Imponente. Valle Fértil y su geografía se prestaron para la nueva edición del Desafío a la Antena.

El trail running volvió a adueñarse de las sierras vallistas. En esta ocasión haciendo realidad la 7ª edición del Desafío a la Antena en la localidad de San Agustín de Valle Fértil , consolidando una jornada a pura adrenalina, naturaleza y reencuentro deportivo.

La competencia reunió a 80 atletas de diversos puntos de la provincia y la región, quienes se midieron en cuatro distancias participativas y competitivas: 3K, 5K, 8K y 14K. Todas las trazadas incluyeron el exigente y tradicional ascenso hasta la cima de la Antena, punto emblemático de la comuna que puso a prueba la resistencia física de los competidores.

El plato fuerte de la jornada fue el triunfal regreso de Andrea Názara , campeona argentina de trail running. Tras un parate competitivo, Názara demostró su vigencia y jerarquía al adjudicarse el primer puesto en la distancia reina de los 14K femeninos. En la rama masculina de la misma distancia, Valentín Gómez impuso su ritmo para subirse a lo más alto del podio.

Resultados y Podios 14K Femenino: 1 Andrea Názara; 2 Nuri Arias; 3 Ana Nieto.

14K Masculino: 1 Valentín Gómez; 2 César Brizuela; 3 Oscar Castro.