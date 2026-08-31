Batacazo argentino: Mariano Navone venció a Novak Djokovic e hizo historia en el US Open

Mariano Navone protagonizó este lunes una de las mayores hazañas de su carrera al derrotar a Novak Djokovic en la primera ronda del US Open. El argentino, 49° del ranking mundial, venció al serbio por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 en la cancha Arthur Ashe y avanzó a la segunda ronda.

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El partido tuvo todos los condimentos de una batalla inolvidable. En el estadio principal de Flushing Meadows, con capacidad para más de 23.000 espectadores, Navone se enfrentó por primera vez a Djokovic, ganador de 24 títulos de Grand Slam y cuatro veces campeón del US Open.

El comienzo fue complicado para el argentino. Djokovic rápidamente se puso 3-0 y Navone necesitó algunos games para asimilar el escenario y el peso de enfrentar a una leyenda del tenis. Sin embargo, el bonaerense comenzó a soltarse, recuperó el quiebre y llevó el primer set al tie-break, donde se impuso.

El serbio, de 39 años, comenzó a mostrar signos de problemas físicos durante el segundo set. Recibió atención médica y medicación durante uno de los cambios de lado, aunque logró mantenerse en partido y quebró a Navone en el undécimo game para llevarse el parcial por 7-5.

En el tercer set, Djokovic volvió a imponer su experiencia en los momentos decisivos. Quebró el saque del argentino en el noveno game y se adelantó 2-1 en sets al ganar 6-4. Pero antes de terminar ese parcial protagonizó una imagen preocupante: vomitó al costado de la cancha, evidenciando el enorme desgaste físico.

Navone aprovechó la situación sin perder concentración. En el cuarto set recuperó rápidamente un quiebre y luego volvió a lastimar al serbio con su potencia desde el fondo de la cancha. Con dos rupturas de servicio, se impuso 6-2 y llevó el partido a un quinto parcial.

Allí, el físico de Djokovic finalmente dijo basta. El serbio ya no encontró respuestas ante la intensidad del argentino y llegó incluso a quebrarse emocionalmente. Navone, concentrado en su objetivo, no se distrajo y cerró una victoria histórica con un contundente 6-1.

Una victoria que entra en la historia

El triunfo convirtió a Navone en el primer jugador en más de 20 años en eliminar a Djokovic en la primera ronda de un Grand Slam. El último había sido el estadounidense Paul Goldstein, en el Australian Open 2006.

Además, se transformó en apenas el segundo argentino en derrotar al serbio en un torneo de Grand Slam, después de Guillermo Coria, quien lo venció en Roland Garros 2005.

En la próxima ronda, Navone se enfrentará al ganador del partido entre el suizo Stanislas Wawrinka, campeón del US Open 2016, y el italiano Matteo Berrettini.

El mejor momento de su carrera

El triunfo ante Djokovic corona una temporada extraordinaria para Navone. En 2026 consiguió su primer título ATP en Bucarest y también alcanzó la final de Ginebra. Además, obtuvo la victoria más importante de su carrera hasta entonces en el Masters 1000 de Roma, donde derrotó al canadiense Félix Auger-Aliassime, por entonces número 4 del mundo.

En la gira norteamericana sobre cemento también logró triunfos importantes frente al monegasco Valentín Vacherot en Montreal y el belga Raphael Collignon en Cincinnati.

Su gran presente incluso le valió la consideración de Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis, para la serie ante Turquía que se disputará el 19 y 20 de septiembre en Neuquén.

Navone ya no es una promesa: con la victoria ante Djokovic, acaba de firmar la actuación más importante de su carrera y uno de los grandes batacazos argentinos de los últimos años.