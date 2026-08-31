    • 31 de agosto de 2026 - 13:11

    "Eternamente gracias, capitán": los mensajes de los campeones del mundo tras el retiro de Messi

    Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Cuti Romero y Rodrigo De Paul fueron algunos de los jugadores que le dedicaron sentidos mensajes a Lionel Messi luego de que anunciara su despedida de la Selección Argentina.

    Lionel Messi.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una inmediata y emotiva reacción entre quienes compartieron con él los años más gloriosos de la Albiceleste. A través de las redes sociales, varios de sus compañeros le dedicaron mensajes de agradecimiento y cariño al capitán, que decidió ponerle punto final a una historia de casi dos décadas.

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    Uno de los primeros en expresarse fue Lautaro Martínez, quien dejó un contundente comentario en la publicación de Messi: “Eternamente gracias, capitán”.

    También Alexis Mac Allister se sumó rápidamente a los mensajes y destacó todo lo que el rosarino aportó durante su recorrido con la camiseta argentina: “Gracias por todo lo que nos diste adentro y afuera de la cancha”.

    “Te amamos, capitán”

    Leandro Paredes, uno de los futbolistas más cercanos a Messi dentro del plantel, también utilizó sus redes para despedirlo con una breve pero significativa frase: “Te amamos, capitán”. Por su parte, Cristian “Cuti” Romero dejó un extenso mensaje en el que expresó la admiración que siente por el histórico número 10.

    “Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mí y por nuestro país”, escribió el defensor, quien compartió con Messi algunos de los títulos más importantes de la reciente historia de la Selección.

    El emotivo mensaje de Rodrigo De Paul

    Uno de los posteos más sentidos fue el de Rodrigo De Paul, uno de los grandes socios de Messi dentro y fuera de la cancha durante los últimos años.

    El mediocampista destacó el compromiso del capitán con la camiseta argentina y recordó aspectos de su personalidad que, según expresó, marcaron a todos los integrantes del plantel.

    “Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba en el predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra Selección... Solo gracias, el más grande de toda la historia”, escribió.

    De Paul también hizo referencia a las alegrías que Messi logró generar entre los argentinos a lo largo de su carrera y cerró su mensaje con otra frase cargada de emoción: “Gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginás cuántas sonrisas sacaste. Sos eterno”.

    Las reacciones de sus compañeros comenzaron a multiplicarse apenas Messi hizo público su anuncio. Después de compartir vestuario, entrenamientos, derrotas y las conquistas que marcaron una era, los integrantes de la Selección coincidieron en un mismo sentimiento: el agradecimiento hacia el capitán que los llevó a tocar la gloria y que ahora seguirá alentando a la Albiceleste desde afuera.

    Los mensajes de sus compañeros de Selección

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