Retiro de Messi: los impresionantes récords que dejó con la Selección argentina

Lionel Messi se va de la Selección argentina con copas, goles, noches inolvidables y también con una enorme cantidad de récords. Algunos pertenecen únicamente a la historia albiceleste; otros atravesaron las fronteras del país y lo colocaron directamente en la cima del fútbol sudamericano y de la Copa del Mundo.

Después de 21 años con la Mayor , aquella historia que comenzó el 17 de agosto de 2005 ante Hungría terminó con números que sirven para dimensionar lo difícil que será volver a ver algo semejante: 207 partidos y 125 goles . Es el futbolista que más veces vistió la camiseta argentina y su máximo goleador histórico . Además, ambos registros son también récords para un jugador de una selección sudamericana.

La distancia con quienes lo perseguían dentro de Argentina explica todavía mejor la magnitud. Javier Mascherano, durante años dueño del récord de presencias, terminó su carrera internacional con 147 encuentros. Messi lo dejó 60 partidos atrás . Y entre los goleadores también abrió una brecha enorme: sus 125 tantos prácticamente duplican los números de las grandes figuras que lo precedieron.

En asistencias existe una diferencia entre los proveedores estadísticos. Los registros utilizados por Transfermarkt y reproducidos por distintos medios ubican su cuenta en 68 pases de gol , mientras otras bases contabilizan 65. Tomando el primer criterio, Messi participó directamente en 193 goles de Argentina : 125 convertidos por él y otros 68 generados para sus compañeros.

Si sus cifras generales impresionan, lo que hizo en los Mundiales llevó la historia todavía más lejos. Messi participó de seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026 . FIFA confirmó que él, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa llegaron en 2026 al récord de seis ediciones. Para Messi significó, además, ser el único argentino en alcanzar esa cifra.

El último Mundial terminó de estirar varias de sus marcas hasta cifras inéditas. Con la final ante España llegó a 34 partidos, más que cualquier otro futbolista en la historia de la competencia. Y no fue solamente longevidad: acumuló 23 victorias mundialistas, también récord, y marcó 21 goles, la mayor cantidad para un argentino en la Copa del Mundo.

Esos 21 tantos llegaron después de una edición 2026 extraordinaria en lo individual, en la que convirtió ocho goles y recibió el Balón de Plata como segundo mejor jugador del campeonato. Durante el torneo llegó incluso a superar temporalmente la histórica marca goleadora de Miroslav Klose; finalmente, Kylian Mbappé terminó el Mundial con 22 y quedó por encima del argentino en la clasificación histórica.

También quedó en lo más alto entre los asistidores. Según el criterio estadístico de Opta, Messi cerró sus seis Mundiales con 12 asistencias, superando a Diego Maradona y transformándose en el jugador con más pases de gol registrados en la historia del torneo desde 1966. Entre goles y asistencias, intervino directamente en 33 tantos mundialistas.

Pero hay registros que cuentan todavía mejor la dimensión de su recorrido. Messi ganó dos veces el Balón de Oro de un Mundial, en Brasil 2014 y Qatar 2022, y sigue siendo el único futbolista que recibió el premio al mejor jugador del torneo en dos ediciones diferentes.

Además, Qatar dejó otro récord difícil de imaginar: fue el único jugador de la historia que marcó en todas las instancias de una misma Copa del Mundo, desde la fase de grupos hasta la final, pasando por octavos, cuartos y semifinales.

En 2026 volvió a empujar los límites. AFA destacó que llegó a convertir durante nueve partidos mundialistas consecutivos, una racha iniciada en Qatar y extendida en Norteamérica. UEFA registra actualmente esa secuencia como la más extensa en la historia de las fases finales de una Copa del Mundo.

También dominó las Eliminatorias Sudamericanas

La historia de Messi no se escribió solamente en los grandes torneos. Durante las Eliminatorias disputó 72 partidos y convirtió 36 goles, cifra que lo dejó como máximo goleador histórico del clasificatorio sudamericano.

AFA registró además que con esas 72 presentaciones alcanzó la marca atribuida al ecuatoriano Iván Hurtado en las Eliminatorias de Conmebol. En ese recorrido sumó también 14 asistencias según el registro oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.

Su última campaña clasificatoria también le entregó algo que todavía no había conseguido: terminó como máximo goleador de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con ocho tantos pese a haberse perdido seis de los 18 encuentros de Argentina.

La Copa América también quedó marcada por el 10

Hay otro terreno en el que Messi prácticamente construyó una categoría propia. En la Copa América terminó con 39 partidos, récord histórico de presencias en el torneo, y acumuló 25 victorias y 18 asistencias, también registros máximos de la competencia de acuerdo con FIFA.

Además, fue el primer argentino en convertir en siete ediciones diferentes y el primer futbolista en disputar cinco finales de Copa América. Las derrotas de 2007, 2015 y 2016 hicieron durante años que esos números convivieran con la frustración. Después llegaron las revancha de 2021 y 2024, cuando finalmente pudo levantar dos veces el trofeo que tanto se le había negado.

De los números a una huella difícil de repetir

Hay más. Messi fue el argentino más joven en marcar en un Mundial, con 18 años y 357 días, y terminó siendo también el argentino de mayor edad en conseguirlo, ya con 39 años. Fue el primero en convertir para Argentina en cinco Mundiales diferentes y llegó a disputar tres finales de la Copa del Mundo: 2014, 2022 y 2026.

Por eso, reducir su despedida a 207 partidos o 125 goles sería quedarse únicamente con una parte de la historia. Los números explican su duración, su influencia y su capacidad para mantenerse durante más de dos décadas en la elite. Pero detrás de cada récord hubo también un recorrido que fue desde aquel debut con expulsión ante Hungría hasta terminar como capitán campeón del mundo.

Messi se retira y muchos de esos registros empiezan desde ahora a jugar otro partido: el del tiempo. Algunos caerán algún día. Otros pueden durar décadas. Y hay varios que parecen destinados a quedar asociados para siempre al mismo nombre y al mismo número: Lionel Messi y la 10 de la Selección argentina.

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