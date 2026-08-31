Tras el retiro de Messi, quién será el nuevo capitán de la Selección argentina

El retiro de Lionel Messi abrió una nueva etapa en la Selección argentina y dejó una pregunta que deberá resolver Lionel Scaloni cuando la Albiceleste vuelva a reunirse: quién llevará ahora la cinta de capitán . Durante más de una década, ese lugar estuvo prácticamente reservado para el 10, pero su despedida obliga a reordenar una estructura de liderazgo que también perdió recientemente a otro histórico.

Lionel Messi se retiró de la Selección y las redes se llenaron de memes

Messi había llevado por primera vez la cinta en el Mundial de Sudáfrica 2010, ante Grecia, cuando tenía apenas 22 años. Sin embargo, fue a partir de septiembre de 2011, durante el ciclo de Alejandro Sabella, cuando quedó establecido como capitán. Desde entonces mantuvo ese rol con los diferentes entrenadores que pasaron por la Selección y terminó levantando como referente máximo la Copa América, la Finalissima y el Mundial.

Detrás de Messi, durante buena parte del ciclo de Lionel Scaloni, aparecía Nicolás Otamendi . Pero el defensor también anunció su retiro de la Selección después del Mundial 2026, tras cerrar su trayectoria con 139 partidos. Con ambos históricos fuera de escena, el orden natural de sucesión conduce hacia otro integrante fundamental de la generación campeona: Cristian Romero .

El Cuti Romero aparece hoy como el nombre mejor posicionado para convertirse en el nuevo capitán. Tiene 28 años, es titular indiscutido cuando está disponible y durante los últimos años ganó peso dentro del vestuario hasta transformarse en uno de los referentes del equipo.

Además, ya sabe lo que significa salir a la cancha con la cinta . Romero fue capitán por primera vez ante Chile, en junio de 2025, cuando Argentina ganó 1-0 por Eliminatorias sin Messi ni Otamendi. Después volvió a ocupar ese rol ante Venezuela y, nuevamente, frente a Mauritania en marzo de 2026.

Lionel Messi le entrega la cinta de capitán a Cristian “Cuti” Romero durante el partido ante Chile, una imagen que hoy toma un significado especial tras el retiro del 10.

Su perfil también acompaña esa posibilidad. Romero se consolidó como uno de los futbolistas de mayor personalidad del plantel y en agosto dejó Tottenham para incorporarse al Atlético de Madrid, que al anunciar su fichaje destacó precisamente su “jerarquía y liderazgo” dentro del campo. Firmó contrato con el club español hasta junio de 2031.

Dibu Martínez, Lautaro y Tagliafico, las otras alternativas

Aunque todavía no hubo una designación oficial de Scaloni, detrás del Cuti aparecen otros nombres con experiencia suficiente para integrar la nueva estructura de capitanes.

Uno es Emiliano “Dibu” Martínez, protagonista central de los títulos conseguidos durante el ciclo y uno de los futbolistas con mayor ascendencia dentro del grupo. También está Lautaro Martínez, referente de la generación campeona y acostumbrado a ejercer la capitanía en el Inter de Italia.

El otro nombre es Nicolás Tagliafico, quien tiene un antecedente particular: fue el primer capitán de la era Scaloni. Llevó la cinta en los amistosos ante Guatemala y Colombia de 2018, cuando comenzaba la renovación posterior al Mundial de Rusia, y posteriormente volvió a utilizarla en partidos frente a México.

Pero por edad, continuidad y lugar dentro del equipo, Romero corre con ventaja. Incluso durante el último Mundial quedó expuesto el vínculo que construyó con Messi: después de eliminar a Inglaterra y alcanzar la final, el cordobés se acercó al 10 y le pidió que continuara unos años más en la Selección. Poco más de un mes después, aquel deseo quedó definitivamente atrás.

Ahora será Scaloni quien tenga la última palabra. La Selección no solamente deberá acostumbrarse a jugar sin Lionel Messi por primera vez en más de dos décadas. También tendrá que encontrar a quien encabece al equipo cuando llegue el momento de salir otra vez a la cancha. Y todo indica que la cinta que dejó el 10 tiene al Cuti Romero como principal heredero.