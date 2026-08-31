La Selección Argentina despidió a Messi con un emotivo mensaje: "Te vamos a amar hasta el final de nuestros días"

El anuncio de Lionel Messi sacudió al fútbol argentino y rápidamente comenzaron a aparecer los mensajes de despedida. Entre ellos estuvo el de la cuenta oficial de la Selección Argentina , que eligió una imagen del capitán levantando la Copa del Mundo para acompañar unas pocas palabras, pero cargadas de emoción.

Tras el retiro de Messi, quién será el nuevo capitán de la Selección argentina

Lionel Messi se retiró de la Selección y las redes se llenaron de memes

“Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días” , publicó la Selección en su cuenta oficial de X, poco después de que Messi confirmara que decidió retirarse del equipo nacional.

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía del rosarino con el trofeo conseguido en el Mundial de Qatar 2022, uno de los momentos más importantes de una trayectoria que también incluyó las consagraciones en las Copas América de 2021 y 2024.

Messi comunicó su decisión a través de una extensa publicación en Instagram, en la que reconoció que se trató de una determinación difícil de tomar.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento” , escribió el capitán, antes de remarcar que siempre dejó todo por la camiseta argentina.

El futbolista explicó además que siente que su ciclo llegó a su final y que existe una nueva generación de jugadores que merece ocupar ese lugar.

“Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, expresó.

Un mensaje que había escrito después de la final

El capitán también contó que su despedida había sido pensada tiempo atrás. Según reveló, escribió el texto el 21 de julio, dos días después de la final, aunque finalmente decidió esperar para hacerlo público.

En el cierre de su publicación, Messi vinculó la confirmación de su decisión con una reciente situación familiar y aseguró: “Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

Así, después de casi dos décadas defendiendo la camiseta argentina, el máximo referente de la Selección confirmó su despedida. Y la respuesta oficial del equipo nacional resumió en una frase el sentimiento de millones de hinchas: “Gracias eternas, Leo”.