Las Leonas ya son las segundas más ganadoras del mundo: cómo quedó el ranking y el recuerdo de sus dos primeras coronas

Las Leonas volvieron a escribir una página enorme del deporte argentino. La Selección venció a Países Bajos en su propia casa y se consagró campeona del Mundial 2026 , cortando una espera de 16 años y alcanzando el tercer título de su historia.

El eufórico festejo de Luciana Aymar tras el triunfo de Las Leonas

¡Las Leonas son campeonas del mundo! Argentina consiguió la tercera estrella en una definición inolvidable

El partido terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y Argentina se impuso 3-1 en los shootouts , con Cristina Cosentino como una de las grandes figuras de la definición. Majo Granatto había marcado el empate argentino en el último cuarto y Sofía Cairo convirtió el lanzamiento que terminó de sellar la coronación.

La conquista tiene además un peso histórico: con los títulos de Perth 2002, Rosario 2010 y Wavre-Amstelveen 2026 , Argentina quedó definitivamente como la segunda selección más campeona de los Mundiales femeninos , solamente por detrás de la potencia neerlandesa.

Países Bajos continúa muy lejos en lo más alto, pero Argentina ahora sacó ventaja sobre Australia y Alemania, que permanecen con dos coronas cada una.

Además, Argentina disputó otras cuatro finales mundialistas en las que terminó subcampeona: 1974, 1976, 1994 y 2022. Eso significa que Las Leonas llegaron al partido decisivo en siete oportunidades a lo largo de la historia.

El historial completo de títulos entre todos los mundiales.

La rivalidad con Países Bajos atraviesa buena parte de ese recorrido. Las dos selecciones se encontraron en cinco finales mundialistas: las neerlandesas ganaron en 1974 y 2022, mientras que Argentina se impuso en 2002, 2010 y ahora en 2026.

Perth 2002, el día de la primera estrella

El 8 de diciembre de 2002, en Australia, Las Leonas consiguieron algo que nunca antes había logrado el hockey femenino argentino: ser campeonas del mundo.

El equipo dirigido por Sergio “Cachito” Vigil enfrentó también a Países Bajos. Inés Arrondo abrió rápidamente el marcador, pero las europeas empataron prácticamente sobre el cierre. Después del 1-1, todo se definió en los penales.

Argentina ganó 4-3 y levantó por primera vez la Copa del Mundo. Aquella generación tenía nombres que ya estaban cambiando para siempre la historia del deporte nacional, como Luciana Aymar, Magdalena Aicega, Cecilia Rognoni, Mercedes Margalot, Vanina Oneto y Soledad García, entre otras.

El recuerdo de la consagración en Perth 2002

Las Leonas consiguieron en Perth 2002 el primer título mundial de la historia del hockey femenino argentino.

Rosario 2010, la fiesta perfecta en casa

Ocho años después llegó una consagración completamente diferente, pero igualmente inolvidable.

Argentina organizó el Mundial de Rosario 2010 y llegó a la final nuevamente frente a Países Bajos. Esta vez no fueron necesarios los penales: Las Leonas ganaron 3-1, con dos goles de Carla Rebecchi y uno de Noel Barrionuevo, ante un estadio repleto.

El equipo dirigido por Carlos “Chapa” Retegui completó un torneo invicto y tuvo como gran emblema a Luciana Aymar. Aquella noche del 11 de septiembre significó la segunda estrella y dejó una de las imágenes más recordadas del deporte argentino: todo un estadio acompañando a Las Leonas hasta convertirse nuevamente en las mejores del mundo.

Así se recuerda el título de Rosario 2010

La Confederación Argentina de Hockey recordó la histórica consagración de Las Leonas en Rosario 2010.

Una tercera estrella 16 años después

El Mundial 2026 terminó cerrando de manera perfecta ese círculo histórico. Argentina volvió a enfrentarse a Países Bajos, esta vez ante el público neerlandés y frente a una selección que llegaba como tricampeona mundial vigente.

Las Leonas resistieron, empataron sobre el tramo final y llevaron la definición a los shootouts. Allí apareció Cosentino para sostener el arco y Cairo para convertir el lanzamiento definitivo del 3-1.

La tercera estrella no solamente terminó con 16 años de espera. También colocó definitivamente a Argentina por encima de Australia y Alemania en la tabla histórica y ratificó algo que las generaciones de 2002 y 2010 habían comenzado a construir: Las Leonas ya ocupan en soledad el segundo lugar entre las selecciones más campeonas de la historia de los Mundiales.