El eufórico festejo de Luciana Aymar tras el triunfo de Las Leonas

Luciana Aymar volvió a estar cerca de Las Leonas en una jornada histórica. La mejor jugadora argentina de todos los tiempos estuvo presente en el Wagener Stadium de Amstelveen para acompañar a la Selección en la final del Mundial de Hockey 2026 ante Países Bajos.

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Y la celebración fue acorde a la magnitud del momento. Después del empate 1-1 durante los 60 minutos , Argentina se impuso 3-1 en los penales australianos y consiguió la tercera Copa del Mundo de su historia. Cuando Sofía Cairó convirtió el penal que aseguró el título, Aymar saltó de emoción desde el palco y festejó junto a sus allegados.

La consagración tuvo un significado especial para Aymar, quien fue una de las grandes protagonistas de las anteriores conquistas mundiales de Las Leonas.

La rosarina fue campeona del mundo en Perth 2002 y Rosario 2010 , los dos títulos que Argentina tenía hasta este sábado. Además, durante el Mundial 2026 recibió un reconocimiento de la Federación Internacional de Hockey (FIH) por su extraordinaria trayectoria.

Por eso, el festejo desde las tribunas tuvo una carga especial: Aymar vio cómo una nueva generación de Leonas conseguía aquello que ella también había logrado dos veces.

"Lucha Aymar":

Por su presencia en la final de la #HWC2026 pic.twitter.com/Cz6t9IoH3I — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 29, 2026

De los nervios al festejo

La final fue una verdadera batalla. Yibbi Jansen puso en ventaja a Países Bajos mediante un córner corto, pero María José Granatto consiguió el empate en el último cuarto, también después de una jugada de córner corto.

Con el 1-1, todo se definió en los penales australianos. Allí apareció Cristina Cosentino, clave para sostener a Argentina, mientras que Victoria Granatto y Brisa Bruggesser convirtieron para las argentinas.

Finalmente, Sofía Cairó tomó la responsabilidad y marcó el penal definitivo. En ese instante llegó la explosión de Aymar y de todo el plantel argentino.