Cuánto sale el Toyota Yaris en Argentina en septiembre de 2026: precios oficiales y versiones

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El mercado automotor en Argentina atraviesa un período de constantes ajustes comerciales en el noveno mes del año. En este contexto dinámico, el Toyota Yaris se consolida como el modelo de entrada de gama dentro del catálogo local de la firma japonesa, posicionándose entre los vehículos más buscados por quienes desean renovar su unidad 0 km o acceder a su primer automóvil con el respaldo de una marca líder en postventa.

Durante septiembre de 2026, la gama del Toyota Yaris Hatchback registra actualizaciones en sus valores sugeridos de lista emitidos para todo el territorio nacional. La variante de entrada a la marca, denominada XS 1.5 CVT, parte de un precio oficial de $35.708.000. Para quienes requieren un nivel superior de equipamiento, confort interior y mayor tecnología de conectividad, la opción intermedia XLS+ 1.5 CVT cotiza en $39.666.000. Finalmente, la versión tope de gama comercializada en el país, el Yaris S 1.5 CVT, alcanza una cifra oficial de $42.532.000.

El Toyota Yaris basa su posicionamiento en el segmento B compacto en una propuesta mecánica homogénea y confiable para todas sus alternativas. Equipa un motor naftero de cuatro cilindros y 1.5 litros de cilindrada, capaz de desarrollar 107 caballos de fuerza y 140 Nm de torque. Este propulsor destaca por combinar una destacada eficiencia en el consumo urbano de combustible con un mantenimiento predictivo sumamente accesible. Toda la oferta actual se comercializa asociada a una transmisión automática de variador continuo (CVT) con siete marchas preprogramadas, una configuración pensada para garantizar una marcha suave tanto en embotellamientos de ciudad como en trayectos de ruta.

En materia de seguridad pasiva y activa, el compacto de Toyota incluye de serie en todas sus versiones un paquete integral de protección para los ocupantes. Cuenta con siete airbags (frontales para conductor y acompañante, laterales delanteros, de cortina para ambas filas y de rodilla para el conductor), control de estabilidad (VSC), control de tracción (TRC), frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) y asistente de arranque en pendientes (HAC). A partir de los niveles de equipamiento intermedios y superiores, la gama incorpora llantas de aleación de diseño renovado, climatizador automático digital, pantalla táctil con conectividad para smartphones, sensores de estacionamiento, cámara de retroceso, tapizados con terminaciones de cuero y el paquete de asistencias activas a la conducción Toyota Safety Sense, que suma sistema de precolisión frontal (PCS) y alerta de cambio de carril (LDA).

LOS PLANES PARA ACCEDER AL TOYOTA YARIS