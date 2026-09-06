    • 6 de septiembre de 2026 - 18:54

    Arte bajo cero: un artista usó 30 botellas de Malbec para pintar un imponente mural en la Cordillera

    A casi 2.000 metros de altura, el artista José Lardone combinó la identidad de la región al utilizar 30 botellas de Malbec y agua de deshielo para homenajear a los históricos barreteros que abrieron paso en la Cordillera.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lejos de un cómodo estudio y desafiando las condiciones extremas del invierno cordillerano, el reconocido artista plástico José Lardone (mendocino) concretó una obra tan insólita como imponente. A casi 2.000 metros de altura, utilizó 30 botellas de vino Malbec como pigmento para crear un mural de 2x1 metros que rinde tributo a los forjadores de la historia grande de la región.

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    La obra, titulada "Ingenieros de Montaña, forjadores de sendas emancipadoras", fue emplazada en un refugio de alta montaña y actualmente se encuentra bajo la custodia del Batallón de Ingenieros de Montaña 8.

    El eje central del trabajo rescata la figura de los barreteros de Cuyo, aquellos hombres mineros mendocinos y sanjuaninos que a fuerza de pico, pala y barreta abrieron picadas y removieron rocas en territorio hostil. Su sacrificada labor hizo posible el paso de tropas, animales, armas y provisiones durante la gesta sanmartiniana.

    El proceso creativo: vino, agua de río y técnica única

    El método utilizado por Lardone (pionero en pintar con varietales y con su técnica patentada) requirió de un profundo arraigo con el entorno natural. Antes de trazar la primera línea con el vino, el lienzo fue embebido con agua del río Arroyo Grande, integrando literalmente el paisaje cordillerano al soporte de la obra.

    A partir de allí, mediante un cuidadoso proceso de decantación, filtrado y capas sucesivas de saturación con las 30 botellas de Malbec, el artista logró plasmar tonalidades intensas que resisten al paso del tiempo gracias a la oxidación natural del vino. El resultado es una pieza que entrelaza con maestría tres grandes emblemas cuyanos: la cordillera, la historia libertadora y el vino argentino.

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