De cuánto es la AUH en septiembre: mirá los montos con el aumento y los extras confirmados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en septiembre un nuevo incremento en las prestaciones sociales basado en el índice de movilidad. Con estos cambios, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) percibirán sus haberes actualizados, a los que se sumarán los extras correspondientes a la Tarjeta Alimentar y al Complemento Leche del Plan 1.000 Días.

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Tras la aplicación de la fórmula de movilidad de septiembre, que fijó un incremento del 2,11%, el monto bruto de la AUH se ubicó en $154.031 por hijo.

Sin embargo, cabe recordar que ANSES efectúa la retención habitual del 20% en concepto de la Libreta AUH (cuyo acumulado se libera posteriormente al presentar los controles de salud y escolaridad). De esta forma, el pago mensual en mano que se deposita a los bolsillos de los titulares es de $123.224 por cada menor. La Asignación por Embarazo (AUE) replica el mismo valor de referencia y esquema de retención.

Los adicionales que se acreditan de manera automática junto con el calendario de pagos habitual vuelven a ser un alivio clave para las economías familiares:

Tarjeta Alimentar: Se mantiene sin modificaciones respecto al mes previo. Los montos se estructuran según la cantidad de hijos:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

(Alcance: familias con hijos de hasta 14 años inclusive y titulares de AUE).

Complemento Leche (Plan 1.000 Días): Se actualizó y alcanza los $58.098 por cada niño de hasta 3 años, correspondiendo también a las futuras mamás gestantes inscriptas en AUE.

¿Cuánto cobra una familia en total este mes?

El ingreso final percibido varía directamente según la cantidad de hijos y la franja etaria de los mismos.

Con un hijo menor de 3 años: Además de la AUH mensual y la Tarjeta Alimentar ($72.250), se le suma un Complemento Leche de $58.098, elevando de manera considerable el ingreso total del mes.

Con dos hijos: Perciben una base directa de AUH en mano que ronda los $246.448, a lo que se adicionan $113.299 de la Tarjeta Alimentar y los complementos por menores de 3 años si correspondieran.

Con tres hijos: La AUH neta asciende a $369.672, sumados a los $149.425 de la Tarjeta Alimentar, posicionando el piso prestacional en $519.097, sin contabilizar posibles adicionales por leche si hay bebés en la estructura familiar.

Desde el organismo previsional recordaron que todas estas asistencias se liquidan de forma directa en las cuentas de los beneficiarios, sin la necesidad de realizar trámites presenciales adicionales ni intermediarios.