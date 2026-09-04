Luis Caputo respaldó la cadena nacional por Malvinas: "Nadie puede estar en contra de algo que une a todos los argentinos"

El ministro de Economía se refirió al discurso presidencial y defendió la convocatoria en torno a la causa soberana. Destacó el consenso social que genera el reclamo y ratificó el rumbo económico de la gestión.

El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó enérgicamente la reciente cadena nacional encabezada por el presidente Javier Milei en conmemoración por la causa Malvinas, asegurando que se trató de un mensaje de unidad nacional que trasciende las diferencias partidarias.

"Nadie puede estar en contra de algo que une a todos los argentinos", expresó el funcionario al referirse al contenido y al impacto político del discurso oficial, que centró su eje en la reivindicación de la soberanía sobre las islas y el reconocimiento a los veteranos y caídos en el conflicto del Atlántico Sur.

Consenso y visión oficial sobre la causa Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda se produjeron en medio del debate político generado en torno a la utilización de la cadena nacional para fijar postura sobre un tema de alta sensibilidad histórica. Desde el Gobierno nacional enfatizaron que la decisión de convocar a los medios de comunicación de todo el país buscó consolidar un mensaje de revalorización patriótica y memoria colectiva.

Caputo remarcó que la cuestión Malvinas constituye una política de Estado inquebrantable para la administración actual, descartando las críticas de sectores de la oposición sobre la oportunidad o el tono del mensaje presidencial emitido en las últimas horas.

Foco en la economía y el respaldo al equipo de Gobierno Más allá de la repercusión institucional por el mensaje sobre las islas, el ministro aprovechó para trazar un balance de la gestión económica, ratificando la continuidad del plan de ajuste fiscal, la desaceleración inflacionaria y el ordenamiento de las cuentas públicas como pilares fundamentales de la administración libertaria.