Cumbre del G20: : Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva y repasó los avances del plan económico

En el marco del encuentro internacional, el ministro de Economía mantuvo un mano a mano clave con Kristalina Georgieva.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este lunes un encuentro bilateral con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de la cumbre del G20. Tras la reunión, ambos referentes destacaron el diálogo constructivo y el análisis sobre el estado de la economía argentina.

A través de sus redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda valoró el espacio de intercambio con la funcionaria internacional. "Hablamos sobre los avances para consolidar la estabilidad y el camino que estamos recorriendo", expresó Caputo al término de la cumbre, ratificando el sintonía con el organismo multilateral en medio de las metas fiscales y monetarias que monitorea el Gobierno nacional.

Por su parte, el cónclave se inscribe en la agenda diplomática y financiera que la administración libertaria despliega en foros globales, buscando afianzar la confianza de los mercados internacionales y repasar los lineamientos del programa vigente con el FMI.