    • 31 de agosto de 2026 - 17:25

    Cumbre del G20: : Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva y repasó los avances del plan económico

    En el marco del encuentro internacional, el ministro de Economía mantuvo un mano a mano clave con Kristalina Georgieva.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este lunes un encuentro bilateral con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de la cumbre del G20. Tras la reunión, ambos referentes destacaron el diálogo constructivo y el análisis sobre el estado de la economía argentina.

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    A través de sus redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda valoró el espacio de intercambio con la funcionaria internacional. "Hablamos sobre los avances para consolidar la estabilidad y el camino que estamos recorriendo", expresó Caputo al término de la cumbre, ratificando el sintonía con el organismo multilateral en medio de las metas fiscales y monetarias que monitorea el Gobierno nacional.

    Por su parte, el cónclave se inscribe en la agenda diplomática y financiera que la administración libertaria despliega en foros globales, buscando afianzar la confianza de los mercados internacionales y repasar los lineamientos del programa vigente con el FMI.

    El ministro puso el foco en las reformas recientes: la laboral, pensada para reducir la informalidad, y el proyecto que debate el Congreso para modificar la carta orgánica del Banco Central, que busca prohibir el financiamiento del déficit del Tesoro. A eso sumó los números del RIGI, con proyectos aprobados por cerca de US$50.000 millones y otros US$150.000 millones bajo evaluación.

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