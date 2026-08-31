Le prohibieron la salida del país a Éver Banega por incumplir con la cuota alimentaria

El experimentado mediocampista atraviesa un delicado momento judicial debido al incumplimiento en los pagos de alimentos. La medida restrictiva le impide abandonar el territorio nacional hasta regularizar su situación.

El exjugador de la Selección argentina y referente del fútbol nacional, Éver Banega, recibió un duro revés judicial en las últimas horas: la Justicia le dictó la prohibición de salida del país tras constatar reiterados incumplimientos en el pago de la cuota alimentaria.

La medida restrictiva busca garantizar el cumplimiento de sus obligaciones familiares y se suma a una serie de complicaciones legales que el deportista enfrenta en el fuero de familia. De este modo, sobre el mediocampista pesa un impedimento formal para cruzar las fronteras nacionales hasta que la situación procesal sea saldada o alcance un acuerdo ante los estrados judiciales.

La abogada también confirmó que el reconocimiento de la paternidad de Santiago nunca estuvo en discusión y recordó que Banega ya había sido inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Según explicó Rechia, tampoco hubo un acercamiento reciente entre el futbolista y su hijo. “Absolutamente ninguna”, respondió.