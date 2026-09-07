Cuánto sale la Toyota Hilux en Argentina en septiembre de 2026: precios oficiales y versiones

El mercado automotor en Argentina atraviesa un período de constantes ajustes comerciales en el noveno mes del año. En este contexto dinámico, la Toyota Hilux se consolida como la pick-up mediana fabricada en la planta bonaerense de Zárate y líder absoluta en ventas del segmento, posicionándose entre los vehículos más buscados por quienes requieren una herramienta de trabajo de alta resistencia o un vehículo versátil para el uso diario y fuera de ruta.

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Durante septiembre de 2026, la gama de la Toyota Hilux mantiene su grilla de valores sugeridos de lista emitidos para todo el territorio nacional. La variante de entrada absolute para el trabajo pesado, la Chasis Cabina DX 4x2, parte de un precio oficial de $40.589.000 . En la oferta de doble cabina orientada al uso mixto, la versión de entrada DX 4x2 cotiza en $57.769.000 con caja manual y en $59.383.000 con caja automática.

Para quienes buscan mayor confort y potencia, el nivel intermedio SRV 4x2 alcanza los $67.506.000, mientras que su variante SRV 4x4 se ubica en $76.381.000. Finalmente, en el tope del porfolio comercial, la equipada versión SRX 4x4 cotiza en $84.349.000, cerrando la gama deportiva con la Hilux GR-Sport 4x4 automática en $89.327.000.

La Toyota Hilux basa su posicionamiento en una amplia oferta de configuraciones mecánicas adaptadas a cada necesidad. Las variantes de trabajo equipan el motor turbo diésel 2.4 litros de 150 CV, mientras que los niveles intermedios y superiores incorporan el conocido motor turbo diésel 2.8 litros de 204 CV (con incrementos de torque en las variantes automáticas). La gama ofrece alternativas de tracción 4x2 y 4x4 con reductora, asociadas a transmisiones manuales o automáticas de seis velocidades.

En materia de equipamiento y seguridad, la pick-up incluye desde sus versiones de entrada siete airbags, control de estabilidad (VSC), control de tracción (TRC), asistente de arranque en pendientes (HAC) y control de balanceo de tráiler (TSC).

En las opciones de mayor equipamiento se agregan llantas de aleación, faros bi-LED, climatizador bi-zona, central multimedia con pantalla táctil, cámara de visión 360 grados, tapizados de cuero y el paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense, que incluye frenado autónomo de emergencia y control de crucero adaptativo. En las opciones de mayor equipamiento se agregan llantas de aleación, faros bi-LED, climatizador bi-zona, central multimedia con pantalla táctil, cámara de visión 360 grados, tapizados de cuero y el paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense, que incluye frenado autónomo de emergencia y control de crucero adaptativo.

COMERCIALIZACIÓN DE LA TOYOTA HILUX

La comercialización de la pick-up contempla compras directas corporativas, ventas tradicionales en la red de concesionarios y alternativas mediante planes de ahorro. Es relevante remarcar que los montos señalados responden a las listas oficiales recomendadas por Toyota Argentina.

Los precios finales en concesionarios pueden presentar variaciones en función de los costos de flete, el patentamiento, impuestos locales y gastos administrativos de entrega según cada provincia. Con estas cifras registradas en septiembre de 2026, la Hilux reafirma su liderazgo histórico dentro de la industria nacional.