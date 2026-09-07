    • 7 de septiembre de 2026 - 10:22

    Cuánto sale el Toyota Corolla en Argentina en septiembre de 2026: precios oficiales y versiones

    Uno de los autos más vendidos y confiables en su segmento.

    Cuánto sale el Toyota Corolla en Argentina en septiembre de 2026: precios oficiales y versiones

    Cuánto sale el Toyota Corolla en Argentina en septiembre de 2026: precios oficiales y versiones

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    El mercado automotor en Argentina atraviesa un período de constantes ajustes comerciales en el noveno mes del año. En este contexto dinámico, el Toyota Corolla se consolida como el sedán mediano más vendido y respetado dentro del catálogo local de la firma japonesa, posicionándose entre los vehículos más buscados por quienes desean acceder a un referente histórico del segmento C con el respaldo de una marca líder en postventa.

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    Durante septiembre de 2026, la gama del Toyota Corolla registra actualizaciones en sus valores sugeridos de lista emitidos para todo el territorio nacional. La variante de entrada a la gama, denominada XLI 2.0 CVT, parte de un precio oficial de $44.082.000.

    Para quienes requieren un nivel superior de equipamiento, confort interior y mayor tecnología, la opción intermedia XEI 2.0 CVT cotiza en $48.410.000. Por su parte, en el abanico de las motorizaciones ecológicas, las alternativas híbridas HEV 1.8 eCVT inician su escala comercial desde los $50.764.000 para la versión XEI HEV, alcanzando valores superiores en la variante SEG HEV.

    El Toyota Corolla basa su posicionamiento en el segmento mediano en una propuesta mecánica equilibrada y confiable. Sus versiones nafteras equipan el motor Dynamic Force de 2.0 litros que entrega 171 caballos de fuerza, combinado con una transmisión automática Direct Shift-CVT con diez marchas preprogramadas. El Toyota Corolla basa su posicionamiento en el segmento mediano en una propuesta mecánica equilibrada y confiable. Sus versiones nafteras equipan el motor Dynamic Force de 2.0 litros que entrega 171 caballos de fuerza, combinado con una transmisión automática Direct Shift-CVT con diez marchas preprogramadas.

    En tanto, las opciones híbridas combinan un motor naftero 1.8 con un impulsor eléctrico para brindar una máxima eficiencia en el consumo urbano y reducir las emisiones.

    En materia de seguridad pasiva y activa, el sedán compacto de Toyota incluye de serie en todas sus versiones siete airbags (frontales, laterales delanteros, de cortina y de rodilla para el conductor), control de estabilidad (VSC), control de tracción (TRC) y frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD).

    A medida que se asciende en la gama, se suman llantas de aleación de 17 pulgadas, climatizador automático bi-zona, central multimedia táctil con conectividad inalámbrica, tablero digital y el paquete de asistencias activas a la conducción Toyota Safety Sense, que incorpora sistema de precolisión frontal (PCS), control de crucero adaptativo (ACC) y alerta de cambio de carril (LDA).

    PROPUESTA COMERCIAL DEL TOYOTA COROLLA

    La propuesta comercial para acceder a este sedán contempla tanto la compra directa en la red oficial de concesionarios como los esquemas de financiación a través de Toyota Plan de Ahorro. Es relevante señalar que los importes publicados corresponden estrictamente a las listas oficiales recomendadas por Toyota Argentina.

    Los valores finales puestos en calle pueden experimentar variaciones según la jurisdicción debido a los costos asociados de flete, el patentamiento inicial, los sellados provinciales y los gastos administrativos habituales de entrega. Con estas cifras de septiembre de 2026, e

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