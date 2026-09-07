El Estado destinó más de 200 millones de pesos en julio para el pago a exmandatarios, viudas y familiares

Un informe oficial detalló los montos brutos mensuales que perciben once beneficiarios a través de la ANSES. Los números van desde los 12 millones hasta superar los 26 millones de pesos.

El sostenimiento de las asignaciones vitalicias para expresidentes, exvicepresidentes y familiares directos demandó al Estado nacional un desembolso superior a los 200 millones de pesos durante el mes de julio. En total, el gasto destinado a cubrir estas once percepciones a través de la ANSES ascendió a $203.835.765,06, reflejando importantes brechas entre las sumas que cobra cada titular.

Los datos, difundidos a través de un relevamiento periodístico, detallan que los haberes brutos individuales se ubican en una franja que va desde los 12,4 millones hasta superar los 26 millones de pesos mensuales.

Quiénes encabezan la lista y los montos más altos El haber más elevado del sistema corresponde al expresidente Alberto Fernández, quien percibe una cifra bruta superior a los 26 millones de pesos (de los cuales un porcentaje se destina por retención judicial a la cuota alimentaria). Esta asignación equivale aproximadamente a unas 52 jubilaciones mínimas del régimen general.

Muy cerca en la cima de las percepciones se ubica el expresidente Mauricio Macri, con más de 25 millones de pesos, seguido de cerca por el exmandatario puntano Adolfo Rodríguez Saá, que supera los 23,9 millones de pesos.

La lista completa de beneficiarios y sus haberes mensuales El listado oficial de las asignaciones vitalicias abonadas por la ANSES se compone de la siguiente manera: