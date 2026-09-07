    • 7 de septiembre de 2026 - 20:08

    El Estado destinó más de 200 millones de pesos en julio para el pago a exmandatarios, viudas y familiares

    Un informe oficial detalló los montos brutos mensuales que perciben once beneficiarios a través de la ANSES. Los números van desde los 12 millones hasta superar los 26 millones de pesos.

    telefe-noticias-91-6a9f04fdd2f0e
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sostenimiento de las asignaciones vitalicias para expresidentes, exvicepresidentes y familiares directos demandó al Estado nacional un desembolso superior a los 200 millones de pesos durante el mes de julio. En total, el gasto destinado a cubrir estas once percepciones a través de la ANSES ascendió a $203.835.765,06, reflejando importantes brechas entre las sumas que cobra cada titular.

    Leé además

    argentina confirmo los primeros casos de la variante ba.3.2 de covid-19 y las autoridades aclararon cual es el riesgo

    Argentina confirmó los primeros casos de la variante BA.3.2 de COVID-19 y las autoridades aclararon cuál es el riesgo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el gobierno denunciara a las cinco empresas que buscan extraer petroleo de las malvinas

    El Gobierno denunciará a las cinco empresas que buscan extraer petróleo de las Malvinas

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los datos, difundidos a través de un relevamiento periodístico, detallan que los haberes brutos individuales se ubican en una franja que va desde los 12,4 millones hasta superar los 26 millones de pesos mensuales.

    Quiénes encabezan la lista y los montos más altos

    El haber más elevado del sistema corresponde al expresidente Alberto Fernández, quien percibe una cifra bruta superior a los 26 millones de pesos (de los cuales un porcentaje se destina por retención judicial a la cuota alimentaria). Esta asignación equivale aproximadamente a unas 52 jubilaciones mínimas del régimen general.

    Muy cerca en la cima de las percepciones se ubica el expresidente Mauricio Macri, con más de 25 millones de pesos, seguido de cerca por el exmandatario puntano Adolfo Rodríguez Saá, que supera los 23,9 millones de pesos.

    La lista completa de beneficiarios y sus haberes mensuales

    El listado oficial de las asignaciones vitalicias abonadas por la ANSES se compone de la siguiente manera:

    • Alberto Fernández: $26.092.447
    • Mauricio Macri: $25.043.153,46
    • Adolfo Rodríguez Saá: $23.999.253,02
    • Zulema Yoma: $20.618.733,63
    • Gabriela Michetti: $18.192.138,24
    • Julio Cobos: $17.999.446,65
    • Inés Pertiné: $17.561.990,73
    • Beatriz Nelly Andrés (viuda de Roberto Levingston): $16.214.248,39
    • María Estela Martínez de Perón: $12.936.493,68
    • Amalia Carmen Guido (hija de José María Guido): $12.691.238,04
    • Daniel Scioli: $12.486.621,66

    En el otro extremo de la tabla, el actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes y exvicepresidente, Daniel Scioli, registra el monto más bajo del grupo, con $12,4 millones mensuales. Cabe destacar que este registro no computa los haberes de la expresidenta Cristina Kirchner, quien percibe por vía judicial una asignación derivada de la pensión de Néstor Kirchner calculada en torno a los 16 millones de pesos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    regimen penal juvenil: por que la justicia suspendio preventivamente su aplicacion

    Régimen Penal Juvenil: por qué la Justicia suspendió preventivamente su aplicación

    Por Redacción Diario de Cuyo
    impulsan una tarjeta joven en el congreso para facilitar el acceso al credito a estudiantes universitarios y terciarios

    Impulsan una "Tarjeta Joven" en el Congreso para facilitar el acceso al crédito a estudiantes universitarios y terciarios

    Por Redacción Diario de Cuyo
    cruce nacional: patricia bullrich apunto sin filtro contra axel kicillof tras un reves judicial

    Cruce nacional: Patricia Bullrich apuntó sin filtro contra Axel Kicillof tras un revés judicial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Javier Milei se reunió con el Gabinete.

    Javier Milei reunió al Gabinete y definió la estrategia por Malvinas, el mercado de capitales y la economía

    Por Redacción Diario de Cuyo