Fue víctima del terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar argentina y, como sobreviviente del denominado “circuito Camps”, brindó su testimonio en varias oportunidades en procesos judiciales.

A 20 años de la desaparición de Jorge Julio López, incrementaron la recompensa.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires incrementó el monto de la recompensa para quien aporte información relevante sobre el paradero de Jorge Julio López en el día en el que se cumplen 20 años de su desaparición.

A través del Ministerio de Seguridad provincial, se determinó incrementar el monto de la recompensa ofrecida de $5 millones a $10 millones, para toda persona que aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López, quien actualmente tendría 96 años y fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006, cuando salía de su vivienda en la localidad de Los Hornos, en La Plata.

En el caso interviene la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008) y la causa está caratulada como “López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas”.

El hombre fue víctima del terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar argentina y, como sobreviviente del denominado “circuito Camps”, brindó su testimonio en varias oportunidades en procesos judiciales.

El 27 de octubre de 1976 fue secuestrado por los militares y durante los años siguientes pasó por varios centros clandestinos del circuito represivo en La Plata hasta que recién fue liberado en 1979.