    • 21 de abril de 2026 - 22:07

    Familia inicia un ciclo de charlas sobre gestión de emociones para personas mayores

    Esta propuesta que llevará adelante el Ministerio de Familia comenzará en el departamento Rivadavia.

    &nbsp;Mente Activa, Corazón Contento, del Ministerio de Familia, no sólo se centra en la salud mental, sino también en el bienestar físico y la estimulación cognitiva.

     'Mente Activa, Corazón Contento', del Ministerio de Familia, no sólo se centra en la salud mental, sino también en el bienestar físico y la estimulación cognitiva.

    Foto:

    (Prensa Ministerio de Familia)
    Por Fabiana Juarez

    Con el objetivo de promover un envejecimiento saludable y fortalecer los vínculos sociales, la Dirección de Políticas para Personas Mayores, dependiente de Familia, lanza este jueves 23 de abril un innovador ciclo de charlas itinerantes. Bajo el lema 'Mente Activa, corazón contento', un equipo interdisciplinario recorrerá diversos centros de jubilados de la provincia.

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    La iniciativa no sólo se centra en la salud mental, sino también en el bienestar físico y la estimulación cognitiva. El equipo técnico, integrado por la psicóloga Mariana Ruiz y el profesor de bailoterapia Ariel Sasso, entre otros profesionales, será el encargado de coordinar estos espacios de reflexión y actividad.

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    `Mente Activa, Corazòn Contento', recorre los diferentes centros de jubilados para llegar con la propuesta de Familia a más personas mayores.

    `Mente Activa, Corazòn Contento', recorre los diferentes centros de jubilados para llegar con la propuesta de Familia a más personas mayores.

    El titular del área, Roberto Ochoa, dijo ‘Queremos brindar herramientas sencillas para ejercitar la memoria, la atención y el pensamiento positivo. Buscamos generar un espacio de reflexión libre sobre las emociones y la importancia de mantenerse activos, sin importar la edad’.

    Detalles de la nueva propuesta de Familia

    El ciclo comenzará en el departamento de Rivadavia y se extenderá durante los meses de abril y mayo por distintos puntos de San Juan:

    • Jueves 23 de abril (09:00 hs): Centro de Jubilados Amigos Unidos, Rivadavia.
    • 30 de abril: Unión Vecinal Augusto Krause, Rawson.
    • 7 de mayo: Centro Padre Julio Briggiler, San Martín.
    • 14 de mayo: Centro Amor, Esperanza y Vida, Chimbas.

    La propuesta busca concientizar sobre el envejecimiento activo, favoreciendo una mejor calidad de vida y combatiendo la soledad a través del encuentro comunitario.

    Cómo sumar a tu Centro de Jubilados

    Desde la Dirección informaron que la convocatoria sigue abierta para otras instituciones que deseen recibir estas jornadas de capacitación y recreación.

    • Contacto para solicitar fechas: Los centros interesados pueden comunicarse con la Dirección de Políticas para Personas Mayores al teléfono 2644552261.

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