Dos paseos comerciales de San Juan se suman al "Shopping Fest" con descuentos y promociones

Espacio San Juan y Paseo San Juan participarán del evento nacional que busca incentivar el consumo con rebajas, cuotas sin interés y actividades para toda la familia.

Los principales centros comerciales de San Juan se sumarán este fin de semana al Shopping Fest 2026, una iniciativa nacional que busca reactivar las ventas con importantes promociones y propuestas para el público.

El evento, impulsado por la Cámara Argentina de Shopping Centers, se desarrollará los días 8, 9 y 10 de mayo en más de 60 shoppings y galerías de todo el país, bajo el lema “Hay cosas que se viven en persona”.

En la provincia, ya confirmaron su participación el Espacio San Juan Shopping y el Paseo San Juan, que ofrecerán descuentos que van del 30% al 50% en locales adheridos, además de beneficios como 2x1, 3x2 y opciones de financiación en cuotas sin interés con bancos y billeteras digitales seleccionadas.

La propuesta no solo apunta al consumo, sino también a generar una experiencia integral para los visitantes. Durante las tres jornadas habrá shows en vivo, sorteos, actividades para niños y una variada oferta gastronómica.

Desde la organización destacaron que el objetivo es incentivar la concurrencia a los centros comerciales en un contexto económico desafiante, apelando a promociones atractivas y a la experiencia presencial como diferencial frente al comercio online.