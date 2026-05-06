Los diputados Nancy Picón y Carlos Jaime aseguraron que continuará el subsidio por Zona Fría en San Juan

Los legisladores nacionales hablaron sobre el proyecto de ley que ingresó a Cámara de Diputados de Nación, asegurando que seguirán los subsidios para los beneficiarios actuales.

Los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime llevaron tranquilidad respecto al futuro del régimen de Zona Fría, al asegurar que los subsidios continuarán vigentes para quienes ya los perciben.

Tras el ingreso del proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, ambos legisladores explicaron que la iniciativa no modifica la situación actual de los usuarios beneficiados. En ese sentido, remarcaron que quienes ya acceden al subsidio lo seguirán recibiendo, mientras que aquellas familias que no superen el equivalente a tres canastas básicas podrán inscribirse para acceder al beneficio.

“El proyecto de ley no modifica la situación actual. Pone un requisito, que es que la familia que supere las tres canastas básicas no va a poder recibir el subsidio por Zona Fría, pero quienes no superen ese nivel de ingresos sí podrán mantenerlo e incluso inscribirse”, señaló Jaime.

Por su parte, Picón sostuvo que “no se va a ver afectado el bolsillo de los sanjuaninos”, y remarcó que el esquema de asistencia continuará sin cambios para los actuales usuarios.

Además, los legisladores destacaron que la provincia de San Juan se encuentra al día con la CAMMESA, y subrayaron el esfuerzo local para sostener los subsidios eléctricos. Según indicaron, el gobierno provincial destina fondos propios por unos 4.500 millones de pesos para beneficiar a más de 76.000 hogares.