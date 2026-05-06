San Luis: el gobernador Claudio Poggi le pidió la renuncia a todo su gabinete y avanza con una reforma para reducir cargos políticos

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, le pidió la renuncia a todo su gabinete. La decisión se tomó con motivo de una reestructuración de su gestión y ante la inminente presentación de una nueva Ley de Ministerios. El lunes todos dejaron sus renuncias a disposición del Ejecutivo.

Así lo informó Poggi, que busca evaluar el funcionamiento de cada área y avanzar en un esquema más austero y alineado con los objetivos del Ejecutivo provincial. Según explicó, intenta “reorganizar” el Gobierno y determinar quiénes están “realmente comprometidos con el cambio”.

Fuerte caída de ingresos en San Luis En ese sentido, remarcó que la Provincia atraviesa un contexto de caída de los ingresos fiscales que ya se extiende por cuatro meses consecutivos, lo que obliga a profundizar políticas de ajuste en la estructura política y administrativa.

El pedido de renuncias se da en paralelo con el envío a la Legislatura de un proyecto para modificar la estructura ministerial, que contempla la reducción de cargos políticos y la implementación de una batería de medidas orientadas a fomentar la inversión privada y la generación de empleo. “La realidad económica actual nos exige profundizar la austeridad”, sostuvo Poggi.

A través de sus redes sociales, el gobernador también defendió el rumbo de su gestión y apuntó contra la administración anterior al asegurar que asumió “una provincia fundida” y que desde el inicio de su mandato trabaja en “arreglar el desastre” heredado. “Hoy es un momento para ver quiénes estamos comprometidos con el cambio y no estamos dispuestos a volver al pasado”, afirmó.