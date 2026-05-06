El diputado Mallea se despegó del PJ, apuntó contra Castro y arrancó el coqueteo con Orrego para el 2027

El diputado departamental de Angaco, Marcelo Mallea, marcó distancia con el justicialismo, cuestionó con dureza la conducción local y provincial del partido y confirmó su decisión de competir por la intendencia el próximo año, incluso sin descartar un acuerdo con el oficialismo de Marcelo Orrego.

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El legislador aseguró que su alejamiento del PJ responde a una falta estructural de debate interno. “El partido se transformó en apellidos y dejó de ser un ámbito donde se pudiera discutir políticamente”, lanzó en Radio Colón.

En ese marco, reivindicó su identidad peronista, pero dejó en claro que su prioridad está en el departamento: “Mi corazón late por los angaqueros, más allá de lo partidario”, sostuvo.

Mallea también apuntó contra la conducción municipal que encabeza el peronista José Castro, a la que responsabilizó por el estancamiento del departamento y por profundizar divisiones internas.

“Angaco ha sido tapa de diarios por conflictos que han dividido a la sociedad. Es una gestión desgastada que no ha permitido el crecimiento, a diferencia de otros departamentos vecinos”, afirmó.

Según el diputado, esa situación frenó oportunidades en áreas clave como infraestructura, turismo y desarrollo económico. Incluso, cuestionó que el departamento no haya sabido capitalizar el crecimiento vinculado a la minería que sí benefició a otras zonas de la provincia.

Mallea confirmó sin rodeos su intención de competir por la intendencia en 2027: “Tenemos la firme intención de competir. Venimos trabajando hace tiempo con una mirada clara sobre el departamento”.

Consultado sobre la posibilidad de hacerlo por fuera del peronismo, fue aún más explícito. Reconoció mantener diálogo fluido con el gobernador Marcelo Orrego y con el vicegobernador Fabián Martín, y dejó abierta la puerta a sumarse a ese espacio: “No es descabellado que pueda ser el lugar donde compitamos”.