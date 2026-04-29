Cómo hacer pollo relleno: la receta fácil y rápida de Jimena Monteverde

Jimena Monteverde comparte su sencilla receta de pollo relleno, un clásico que conquista paladares y une a la familia.

Jimena Monteverde ha sabido consagrarse como una de las cocineras más destacadas del mundo del espectáculo, y es que su programa para Canal Trece es uno de los más vistos de la televisión argentina. La conductora también es de las figuras con más seguidores en las redes sociales.

Jimena Monteverde comparte todo sus secretos para la cocina, ya que tiene las recetas más prácticas y ricas de todas las redes sociales. En esta oportunidad la conductora sorprendió a sus millones de seguidores con la receta de un clásico lleno de sabor e ideal para comer en familia.

«¿Querés mimar a los tuyos sin complicarte la vida? Este pollo se roba todos los aplausos. Te enseño a preparar Pollo Relleno, que es una bomba de sabor. Es la mezcla perfecta entre lo casero y lo gourmet, resuelto en pocos pasos» anunció Jimena Monteverde frente a los millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram.

Jimena Monteverde compartió el paso a paso para realizar esta receta desde su cuenta de Instagram. En el video mostró el procedimiento indicado: «Abrir las supremas tipo libro. Colocar en sobre una capa de papel aluminio con aceite de oliva. Aplastar para emparejar. Condimentar a gusto. Pintar con mostaza y espolvorear gelatina sin sabor».

«Colocar las fetas de queso, jamón y la cebolla rehogada. Volver a espolvorear con gelatina sin sabor y agregar los tomates secos y el palmito. Enrollar, colocar en una placa y hornear por 1 hora y 15 aprox. Retirar del papel y cortar en rodajas», cerró Jimena Monteverde, que en verdad sorprendió a sus seguidores con esta receta.