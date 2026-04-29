    • 29 de abril de 2026 - 11:17

    Cómo hacer pollo relleno: la receta fácil y rápida de Jimena Monteverde

    Jimena Monteverde comparte su sencilla receta de pollo relleno, un clásico que conquista paladares y une a la familia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Jimena Monteverde ha sabido consagrarse como una de las cocineras más destacadas del mundo del espectáculo, y es que su programa para Canal Trece es uno de los más vistos de la televisión argentina. La conductora también es de las figuras con más seguidores en las redes sociales.

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    Jimena Monteverde comparte todo sus secretos para la cocina, ya que tiene las recetas más prácticas y ricas de todas las redes sociales. En esta oportunidad la conductora sorprendió a sus millones de seguidores con la receta de un clásico lleno de sabor e ideal para comer en familia.

    «¿Querés mimar a los tuyos sin complicarte la vida? Este pollo se roba todos los aplausos. Te enseño a preparar Pollo Relleno, que es una bomba de sabor. Es la mezcla perfecta entre lo casero y lo gourmet, resuelto en pocos pasos» anunció Jimena Monteverde frente a los millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram.

    Jimena Monteverde compartió el paso a paso para realizar esta receta desde su cuenta de Instagram. En el video mostró el procedimiento indicado: «Abrir las supremas tipo libro. Colocar en sobre una capa de papel aluminio con aceite de oliva. Aplastar para emparejar. Condimentar a gusto. Pintar con mostaza y espolvorear gelatina sin sabor».

    «Colocar las fetas de queso, jamón y la cebolla rehogada. Volver a espolvorear con gelatina sin sabor y agregar los tomates secos y el palmito. Enrollar, colocar en una placa y hornear por 1 hora y 15 aprox. Retirar del papel y cortar en rodajas», cerró Jimena Monteverde, que en verdad sorprendió a sus seguidores con esta receta.

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