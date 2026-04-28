    • 28 de abril de 2026 - 10:50

    Receta de budín de naranja matero: cómo prepararlo con pocos ingredientes y súper fácil

    Una preparación sencilla y rápida.

    Receta de budín de naranja: cómo prepararlo con pocos ingredientes y súper fácil
    Receta de budín de naranja: cómo prepararlo con pocos ingredientes y súper fácil

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este budín de naranja matero tiene el plus de aprovechar el jugo natural de la naranja, lo que aporta una cuota de nutrición extra. En Argentina, donde la merienda es todo un ritual, esta comida casera gana cada vez más fanáticos por su simpleza y resultado.

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    Si estás buscando recetas para salir de lo habitual sin complicarte demasiado, esta es ideal. Vas a notar que con pocos ingredientes, y sin pasos rebuscados, podés lograr un budín esponjoso, sabroso y cargado de buena energía. Perfecto para quienes priorizan una nutrición casera y natural.

    Ingredientes para hacer budín de naranja matero

    • 2 huevos
    • 1 taza de azúcar
    • ½ taza de aceite neutro
    • 1 taza de jugo de naranja exprimido
    • Ralladura de una naranja
    • 2 tazas de harina leudante
    • 1 pizca de sal

    Opcional: semillas de amapola, nueces picadas o chips de chocolate

    Paso a paso para preparar el budín

    Receta de budín de naranja matero casero: cómo prepararlo con pocos ingredientes y súper fácil
    1. Batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede clara y espumosa.
    2. Agregá el aceite, el jugo de naranja y la ralladura. Mezclá bien.
    3. Incorporá la harina con la sal, integrando con movimientos envolventes.
    4. Volcá la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.
    5. Llevá al horno precalentado a 180°C por 40-45 minutos, o hasta que al pincharlo con un palillo, salga seco.

    Con esta receta vas a lograr una comida casera ideal para tus meriendas. Y si cuidás tu nutrición, podés adaptarla sin perder sabor. Una forma riquísima de disfrutar lo simple.

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