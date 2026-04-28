Receta de budín de naranja matero: cómo prepararlo con pocos ingredientes y súper fácil

Receta de budín de naranja: cómo prepararlo con pocos ingredientes y súper fácil

Este budín de naranja matero tiene el plus de aprovechar el jugo natural de la naranja, lo que aporta una cuota de nutrición extra. En Argentina, donde la merienda es todo un ritual, esta comida casera gana cada vez más fanáticos por su simpleza y resultado.

Si estás buscando recetas para salir de lo habitual sin complicarte demasiado, esta es ideal. Vas a notar que con pocos ingredientes, y sin pasos rebuscados, podés lograr un budín esponjoso, sabroso y cargado de buena energía. Perfecto para quienes priorizan una nutrición casera y natural.

Ingredientes para hacer budín de naranja matero 2 huevos

1 taza de azúcar

½ taza de aceite neutro

1 taza de jugo de naranja exprimido

Ralladura de una naranja

2 tazas de harina leudante

1 pizca de sal Opcional: semillas de amapola, nueces picadas o chips de chocolate

Paso a paso para preparar el budín Receta de budín de naranja matero casero: cómo prepararlo con pocos ingredientes y súper fácil Receta de budín de naranja matero casero: cómo prepararlo con pocos ingredientes y súper fácil