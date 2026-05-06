Sin TACC ni horno: el secreto para hacer riquísimas empanadas de carne aptas para celíacos y en 20 minutos

Las empanadas de carne son un clásico argentino, pero que muchas personas con intolerancia al gluten suelen evitar consumirlas por su masa tradicional a base de harina de trigo. Pero existe una versión sin TACC, sin horno y listas para degustar en sólo 20 minutos sin riesgo para la salud.
Esta versión es ideal para quienes buscan una comida rápida, sin gluten y sin necesidad de horno. Es perfecta para personas con celiaquía, para los días de calor o simplemente cuando se busca una opción más práctica.
Ingredientes para una docena de empanadas sin TACC
Para la masa: 2 tazas de premezcla sin gluten (apta para celíacos); 1 cucharada de sal; 1 huevo; 3 cucharadas de aceite; 3/4 taza de agua tibia.
Para el relleno: 300 g de carne picada; 1 cebolla mediana; 1/2 morrón rojo; 1 cucharada de pimentón; 1 cucharada de comino; sal y pimienta a gusto; 2 huevos duros (opcional). Aceite para cocinar.