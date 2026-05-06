    6 de mayo de 2026 - 13:31

    Sin TACC ni horno: el secreto para hacer riquísimas empanadas de carne aptas para celíacos y en 20 minutos

    Hay una receta de empanadas de carne sin TACC apta para celíacos que se cocinan en sartén y la masa es con premezcla sin gluten.

    Por Fabiana Juarez

    Las empanadas de carne son un clásico argentino, pero que muchas personas con intolerancia al gluten suelen evitar consumirlas por su masa tradicional a base de harina de trigo. Pero existe una versión sin TACC, sin horno y listas para degustar en sólo 20 minutos sin riesgo para la salud.

    Esta versión es ideal para quienes buscan una comida rápida, sin gluten y sin necesidad de horno. Es perfecta para personas con celiaquía, para los días de calor o simplemente cuando se busca una opción más práctica.

    Las empanadas sin TACC se pueden frezar cruda o cocidas para disfrutar cuando el tiempo apremia.

    Ingredientes para una docena de empanadas sin TACC

    Para la masa: 2 tazas de premezcla sin gluten (apta para celíacos); 1 cucharada de sal; 1 huevo; 3 cucharadas de aceite; 3/4 taza de agua tibia.

    Para el relleno: 300 g de carne picada; 1 cebolla mediana; 1/2 morrón rojo; 1 cucharada de pimentón; 1 cucharada de comino; sal y pimienta a gusto; 2 huevos duros (opcional). Aceite para cocinar.

    Preparación del relleno rápida

    1. En una sartén con un poco de aceite, rehogar la cebolla picada y el morrón.
    2. Agregar la carne picada, condimentar con sal, pimienta, pimentón y comino.
    3. Cocinar hasta que la carne esté dorada y jugosa. Guardar.

    Amasado de la masa sin gluten

    1. En un bol, mezclar la premezcla sin gluten con la sal.
    2. Hacer un hueco en el centro y añadir el huevo, el aceite y el agua tibia de a poco, hasta formar una masa lisa.
    3. Dejar reposar cinco minutos.
    4. Dividir la masa en 12 porciones.
    5. Estirarlas con un palo de amasar (con almidón de maíz si es necesario) y formar discos de 10 a 12 cm.
    6. Colocar una cucharada del relleno en cada disco. Si gusta, se puede agregar huevo duro picado.
    7. Cerrar en forma de media luna y hacer el repulgue o sellar con tenedor.
    8. Cocinar en una sartén con aceite caliente, dorándolas vuelta y vuelta a fuego medio. También pueden hacerse en una freidora de aire, 10 minutos a 180°C.

    Consejos para unas empanadas perfectas

    • Usar premezcla sin gluten certificada para garantizar que sea apta.
    • Si la masa queda seca, agregar un poco más de agua tibia; si está muy pegajosa, sumar premezcla.
    • También se pueden congelar crudas o cocidas para tener listas en cualquier momento.

