Receta imperdible de calabaza rellena con queso al horno, rápida y fácil

Una propuesta práctica e ideal para resolver una comida casera sin esfuerzo con ingredientes cotidianos.

Cuando el frío se instala y el aroma del horno se apodera de la casa, la calabaza rellena con queso se vuelve protagonista de las mesas argentinas. El color vibrante de su pulpa y el queso fundente dorado despiertan recuerdos de comidas simples. Una receta imperdible para hacer en pocos pasos.

En Argentina, este plato suele prepararse en otoño e invierno, aprovechando la abundancia y el bajo costo de la calabaza anco o kabutia. Es una receta versátil, ideal tanto para comidas cotidianas como para sorprender en reuniones. Su popularidad responde a la facilidad de preparación, el sabor reconfortante y la posibilidad de adaptarla a lo que haya en la heladera.

Además, permite variar los ingredientes según el gusto de cada familia, sumando vegetales, hierbas frescas o incluso algún tipo de jamón cocido o panceta para quienes prefieren una versión más sustanciosa.

Receta de calabaza rellena con queso al horno La calabaza rellena con queso al horno consiste en mitades de calabaza asadas, con un hueco y luego rellenas con una mezcla de su propia pulpa, diferentes tipos de quesos, condimentos y, si se desea, algún agregado extra como crema de leche o verduras salteadas.

La preparación utiliza calabaza anco, plomo o kabutia, combinada con quesos y condimentos para lograr un sabor reconfortante e inconfundible