Receta imperdible de calabaza rellena con queso al horno, rápida y fácil

Cuando el frío se instala y el aroma del horno se apodera de la casa, la calabaza rellena con queso se vuelve protagonista de las mesas argentinas. El color vibrante de su pulpa y el queso fundente dorado despiertan recuerdos de comidas simples. Una receta imperdible para hacer en pocos pasos.
En Argentina, este plato suele prepararse en otoño e invierno, aprovechando la abundancia y el bajo costo de la calabaza anco o kabutia. Es una receta versátil, ideal tanto para comidas cotidianas como para sorprender en reuniones. Su popularidad responde a la facilidad de preparación, el sabor reconfortante y la posibilidad de adaptarla a lo que haya en la heladera.
Además, permite variar los ingredientes según el gusto de cada familia, sumando vegetales, hierbas frescas o incluso algún tipo de jamón cocido o panceta para quienes prefieren una versión más sustanciosa.
Receta de calabaza rellena con queso al horno
La calabaza rellena con queso al horno consiste en mitades de calabaza asadas, con un hueco y luego rellenas con una mezcla de su propia pulpa, diferentes tipos de quesos, condimentos y, si se desea, algún agregado extra como crema de leche o verduras salteadas.
La preparación utiliza calabaza anco, plomo o kabutia, combinada con quesos y condimentos para lograr un sabor reconfortante e inconfundible
La preparación culmina con el gratinado en horno fuerte, logrando una superficie dorada y un interior cremoso. El resultado es un plato reconfortante, que puede acompañarse con ensaladas frescas o servirse como entrada o como plato principal, según la ocasión.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 1 calabaza mediana (anco, plomo o kabutia)
- 200 gr de queso cremoso (cuartirolo, mozzarella o similar)
- 50 gr de queso rallado (reggianito, sardo o parmesano)
- 2 cucharadas de crema de leche (opcional)
- 1 cebolla de verdeo o común, picada (opcional)
- 1 cucharadita de orégano seco
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite de oliva, cantidad necesaria
Cómo hacer calabaza rellena con queso al horno, paso a paso
- Precalentar el horno a 200°C.
- Lavar la calabaza, cortarla al medio a lo largo y quitar las semillas. Si se desea, hacer pequeños cortes superficiales en la pulpa para una cocción pareja.
- Rociar con un poco de aceite de oliva y salar. Disponer las mitades en una placa para horno, con la pulpa hacia arriba.
- Hornear durante 25 a 30 minutos o hasta que la pulpa esté tierna al pinchar con tenedor.
- Si se utiliza cebolla de verdeo, saltearla en una sartén con un toque de aceite hasta que esté transparente.
- Retirar la calabaza del horno. Con cuidado, ahuecar parte de la pulpa dejando un borde de 1 cm. Colocar la pulpa extraída en un bol.
- Mezclar la pulpa con el queso cremoso en cubos, la crema de leche (opcional), el queso rallado, el orégano y la cebolla salteada (si se usa). Salpimentar a gusto.
- Rellenar las mitades de calabaza con la mezcla. Cubrir con más queso rallado y un chorrito de aceite de oliva.
- Llevar de nuevo al horno y gratinar durante 5 a 7 minutos. Es fundamental controlar el horno para evitar que el queso se queme y lograr un dorado parejo.
- Retirar, dejar reposar unos minutos y servir caliente. Se puede decorar con verdeo fresco o perejil picado.