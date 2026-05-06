Receta de pastel de camote con bondiola, rápida y fácil

El clásico pastel de papa con carne molida quedará atrás con esta receta que permite sorprender y agregar una diversidad en las cocinas de cada hogar.

El pastel de camote con bondiola es de esos platos que sorprenden en cualquier momento del día: la suavidad y dulzura del tubérculo se funde con la intensidad jugosa de la carne de cerdo. El paso a paso y los secretos que hacen de esta receta un plato exquisito y único para realizar en simples pasos.

Si bien se trata de una comida que no es habitual, debido a la existencia de la variedad de papa con carne picada, esta receta permite sorprender y agregar una diversidad en las cocinas de cada hogar.

En muchas mesas argentinas, este menú surge como variante criolla para salir del clásico de todos los inviernos. Aparece mucho en épocas donde el frío penetra, cuando las batatas están en su punto y la bondiola invita a prender el horno. Se disfruta tanto en almuerzos familiares como en cenas de entrecasa, y siempre queda bien con una ensalada fresca.

Asimismo, la preparación permite aprovechar ingredientes de estación según preferencias: algunos suman verduras salteadas o un toque de queso en la cubierta para aportar más cremosidad. De este modo, este plato refleja creatividad y la búsqueda de sabores perfectos para las temperaturas más bajas.

Receta de pastel de camote con bondiola El pastel de batata con bondiola es una preparación salada y al horno: lleva una capa de puré de batata bien cremoso y otra de bondiola de cerdo cocida y desmenuzada. Todo se gratina hasta dorar, logrando una corteza tentadora y un interior suculento.