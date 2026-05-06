Receta de pastel de camote con bondiola, rápida y fácil

El pastel de camote con bondiola es de esos platos que sorprenden en cualquier momento del día: la suavidad y dulzura del tubérculo se funde con la intensidad jugosa de la carne de cerdo. El paso a paso y los secretos que hacen de esta receta un plato exquisito y único para realizar en simples pasos.
Si bien se trata de una comida que no es habitual, debido a la existencia de la variedad de papa con carne picada, esta receta permite sorprender y agregar una diversidad en las cocinas de cada hogar.
En muchas mesas argentinas, este menú surge como variante criolla para salir del clásico de todos los inviernos. Aparece mucho en épocas donde el frío penetra, cuando las batatas están en su punto y la bondiola invita a prender el horno. Se disfruta tanto en almuerzos familiares como en cenas de entrecasa, y siempre queda bien con una ensalada fresca.
Asimismo, la preparación permite aprovechar ingredientes de estación según preferencias: algunos suman verduras salteadas o un toque de queso en la cubierta para aportar más cremosidad. De este modo, este plato refleja creatividad y la búsqueda de sabores perfectos para las temperaturas más bajas.
Receta de pastel de camote con bondiola
El pastel de batata con bondiola es una preparación salada y al horno: lleva una capa de puré de batata bien cremoso y otra de bondiola de cerdo cocida y desmenuzada. Todo se gratina hasta dorar, logrando una corteza tentadora y un interior suculento.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 25 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 800 g de bondiola de cerdo (deshuesada)
- 1,5 kg de camote
- 1 cebolla grande
- 1 morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 100 g de queso cremoso o mozzarella
- 50 g de queso rallado
- 40 g de manteca
- 100 cc de leche
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de orégano seco
Cómo hacer pastel de batata con bondiola, paso a paso
- Hervir las batatas en agua con sal hasta que estén tiernas (aprox. 20 minutos). Pelar y pisar en caliente con la manteca y la leche. Condimentar con sal y pimienta.
- Cortar la bondiola en cubos chicos. En una sartén grande, dorar con el aceite a fuego fuerte. Retirar y reservar.
- En la misma sartén, rehogar la cebolla, el morrón y el ajo, todos picados, hasta que estén tiernos y fragantes.
- Sumar la bondiola dorada a las verduras, sazonar con sal, pimienta, pimentón y orégano. Cocinar todo junto a fuego bajo, tapado, 10 minutos, hasta que la carne esté bien cocida y fácil de desmenuzar.
- Desmenuzar la bondiola con dos tenedores y mezclar con el salteado.
- En una fuente para horno (previamente aceitada), colocar la mitad del puré de batata como base. Encima, distribuir la bondiola con su fondo de cocción.
- Cubrir con el resto del puré y alisar la superficie.
- Agregar el queso cremoso cortado en cubitos sobre la capa superior y espolvorear con queso rallado.
- Llevar a horno fuerte (200°C) durante 15 minutos o hasta que la superficie esté bien dorada y burbujeante.
Consejo clave: para un gratinado parejo, colocar la fuente en la parte alta del horno los últimos 3 minutos.