Receta de ñoquis de zapallo caseros: el paso a paso de Maru Botana

Claro está que en la industria culinaria Maru Botana es vista una de las cocineras más sobresalientes. Se trata de una de las figuras más queridas y con más seguidores en sus redes sociales, ya que día a día comparte las recetas más prácticas y fáciles de preparar.

Es desde su cuenta de Instagram que Maru Botana sorprende a todos sus seguidores con los mejores secretos para desarrollarse como un profesional en la cocina. En esta oportunidad la cocinera compartió con sus millones de seguidores la receta de un plato ideal para el regreso de las bajas temperaturas.

La receta de ñoquis de zapallo de Maru Botana «¡Ñoquetes de zapallo que son una locura! Livianitos, fáciles y con el sabor dulce del zapallo que queda increíble», anunció Maru Botana a sus millones de seguidores desde su cuenta de Instagram. Además de ser una receta sencilla y rápida de preparar, se necesitan poquísimos ingredientes para poder llevar a cabo este plato tan lleno de sabor.

Maru Botana compartió el paso a paso desde su cuenta de Instagram. En el video que publicó, la cocinera detalló el procedimiento para poder realizar estos ñoquis caseros y sanos. «Mezclás todo hasta formar una masa tierna, hacés los rollitos, cortás y ¡a la olla con agua hirviendo!», comenzó la pastelera.

«Cuando suben, los sacás y los servís con la salsita que más te guste. En este caso yo le puse aceite de oliva y quesito, nada mas! Consejo: Si el puré está muy húmedo, escurrilo bien antes de mezclar para que no necesiten tanta harina. Preparalos y contame ¡los vas a amar!», cerró Maru Botana con una gran sonrisa, feliz con el resultado.