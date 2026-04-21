Día Internacional de la Banana: cinco recetas innovadoras, originales y saludables

El Día Internacional de la Banana celebra a una de las frutas más consumidas y versátiles del mundo. La banana se destaca por su sabor, valor nutricional y la facilidad con la que puede integrarse en platos tanto dulces como salados.
La banana se consolidó como una de las frutas favoritas a nivel mundial, destacada por su sabor, versatilidad y rico aporte nutricional. Entre sus cualidades, el alto contenido de potasio la sitúa en un lugar especial dentro de las recomendaciones de expertos en salud y nutrición.
A continuación, se presentan recetas originales para aprovechar la banana en preparaciones variadas, ideales para homenajear este día.
1- Panqueques de banana
Desayuno clásico y nutritivo, los panqueques de banana ofrecen una opción sencilla, rápida y llena de energía. Ideales para comenzar el día o disfrutar en una merienda.
Ingredientes:
- 2 bananas maduras
- 2 huevos
- 1/2 taza de harina (común o integral)
- 1/2 taza de leche
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- Manteca o aceite para cocinar
Preparación:
- Pisar las bananas en un bol hasta obtener un puré.
- Agregar los huevos y mezclar.
- Incorporar la harina, el polvo de hornear y la sal.
- Añadir la leche y unir todo hasta lograr una masa homogénea.
- Calentar una sartén con manteca o aceite y verter porciones de masa.
- Cocinar ambos lados hasta dorar.
- Servir con miel, frutas frescas o yogur.
2- Muffins salados de banana y queso
Esta receta fusiona el sabor dulce de la banana con el toque salado del queso, creando muffins originales que pueden servirse como entrada o snack.
Ingredientes:
- 2 bananas maduras
- 2 huevos
- 1 taza de harina
- 1/2 taza de queso rallado (parmesano o similar)
- 1/4 taza de leche
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Sal y pimienta a gusto
Preparación:
- Pisar las bananas en un bol.
- Añadir los huevos y batir hasta integrar.
- Sumar la harina, el polvo de hornear y el queso rallado.
- Condimentar con sal y pimienta.
- Incorporar la leche y mezclar bien.
- Distribuir la mezcla en moldes para muffins.
- Hornear a 180°C durante 20 minutos, hasta dorar.
3- Tarta dulce de banana y chocolate
La combinación de banana y chocolate en una tarta es un clásico infalible. Esta receta resulta perfecta como postre o para acompañar el café de la tarde.
Ingredientes:
- 1 masa para tarta (comprada o casera)
- 3 bananas maduras
- 100 g de chocolate en trozos
- 2 huevos
- 1/2 taza de azúcar
- 1/2 taza de crema de leche
Preparación:
- Forrar un molde con la masa para tarta.
- Distribuir el chocolate troceado en la base.
- Cortar las bananas en rodajas y colocarlas sobre el chocolate.
- Batir los huevos con el azúcar y la crema de leche.
- Volcar la mezcla sobre las bananas y el chocolate.
- Hornear a 180°C durante 30 minutos.
- Enfriar antes de desmoldar.
4- Ensalada salada de banana, pollo y palta
Esta ensalada integra la dulzura de la banana con ingredientes frescos y proteínas, ideal para un almuerzo ligero o una cena diferente.
Ingredientes:
- 2 bananas
- 1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada
- 1 palta
- 1/2 cebolla morada
- Jugo de 1 limón
- Sal, pimienta y aceite de oliva
Preparación:
- Cortar las bananas y la palta en cubos.
- Picar la cebolla en pluma fina.
- Mezclar todo en un bol junto con el pollo.
- Condimentar con jugo de limón, aceite, sal y pimienta.
- Servir fría.
5- Chips de banana crocantes
Aperitivo saludable que resalta el sabor natural de la banana, ideal para picar entre comidas o acompañar ensaladas y desayunos.
Ingredientes:
- 2 bananas firmes (no muy maduras)
- 1 cucharada de aceite de coco o girasol
- Sal fina a gusto
Preparación:
- Pelar las bananas y cortarlas en rodajas finas.
- Colocar las rodajas en un bol y agregar el aceite, mezclando para cubrirlas de manera uniforme.
- Disponer las rodajas sobre una bandeja para horno cubierta con papel manteca.
- Espolvorear con sal fina.
- Hornear a 140°C durante 1 hora, dando vuelta las rodajas a mitad de cocción, hasta que estén doradas y crocantes.
- Dejar enfriar antes de servir.