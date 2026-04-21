Día Internacional de la Banana: cinco recetas innovadoras, originales y saludables

El día de la banana se celebra con propuestas culinarias que destacan la versatilidad y el valor nutricional de la fruta.

El Día Internacional de la Banana celebra a una de las frutas más consumidas y versátiles del mundo. La banana se destaca por su sabor, valor nutricional y la facilidad con la que puede integrarse en platos tanto dulces como salados.

La banana se consolidó como una de las frutas favoritas a nivel mundial, destacada por su sabor, versatilidad y rico aporte nutricional. Entre sus cualidades, el alto contenido de potasio la sitúa en un lugar especial dentro de las recomendaciones de expertos en salud y nutrición.

A continuación, se presentan recetas originales para aprovechar la banana en preparaciones variadas, ideales para homenajear este día.

1- Panqueques de banana Desayuno clásico y nutritivo, los panqueques de banana ofrecen una opción sencilla, rápida y llena de energía. Ideales para comenzar el día o disfrutar en una merienda.

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