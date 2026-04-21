    • 21 de abril de 2026 - 14:13

    Día Internacional de la Banana: cinco recetas innovadoras, originales y saludables

    El día de la banana se celebra con propuestas culinarias que destacan la versatilidad y el valor nutricional de la fruta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Día Internacional de la Banana celebra a una de las frutas más consumidas y versátiles del mundo. La banana se destaca por su sabor, valor nutricional y la facilidad con la que puede integrarse en platos tanto dulces como salados.

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    La banana se consolidó como una de las frutas favoritas a nivel mundial, destacada por su sabor, versatilidad y rico aporte nutricional. Entre sus cualidades, el alto contenido de potasio la sitúa en un lugar especial dentro de las recomendaciones de expertos en salud y nutrición.

    A continuación, se presentan recetas originales para aprovechar la banana en preparaciones variadas, ideales para homenajear este día.

    1- Panqueques de banana

    Desayuno clásico y nutritivo, los panqueques de banana ofrecen una opción sencilla, rápida y llena de energía. Ideales para comenzar el día o disfrutar en una merienda.

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    Ingredientes:

    • 2 bananas maduras
    • 2 huevos
    • 1/2 taza de harina (común o integral)
    • 1/2 taza de leche
    • 1 cucharadita de polvo de hornear
    • 1 pizca de sal
    • Manteca o aceite para cocinar

    Preparación:

    1. Pisar las bananas en un bol hasta obtener un puré.
    2. Agregar los huevos y mezclar.
    3. Incorporar la harina, el polvo de hornear y la sal.
    4. Añadir la leche y unir todo hasta lograr una masa homogénea.
    5. Calentar una sartén con manteca o aceite y verter porciones de masa.
    6. Cocinar ambos lados hasta dorar.
    7. Servir con miel, frutas frescas o yogur.

    2- Muffins salados de banana y queso

    Esta receta fusiona el sabor dulce de la banana con el toque salado del queso, creando muffins originales que pueden servirse como entrada o snack.

    Ingredientes:

    • 2 bananas maduras
    • 2 huevos
    • 1 taza de harina
    • 1/2 taza de queso rallado (parmesano o similar)
    • 1/4 taza de leche
    • 1 cucharadita de polvo de hornear
    • Sal y pimienta a gusto
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    Preparación:

    • Pisar las bananas en un bol.
    • Añadir los huevos y batir hasta integrar.
    • Sumar la harina, el polvo de hornear y el queso rallado.
    • Condimentar con sal y pimienta.
    • Incorporar la leche y mezclar bien.
    • Distribuir la mezcla en moldes para muffins.
    • Hornear a 180°C durante 20 minutos, hasta dorar.

    3- Tarta dulce de banana y chocolate

    La combinación de banana y chocolate en una tarta es un clásico infalible. Esta receta resulta perfecta como postre o para acompañar el café de la tarde.

    Ingredientes:

    • 1 masa para tarta (comprada o casera)
    • 3 bananas maduras
    • 100 g de chocolate en trozos
    • 2 huevos
    • 1/2 taza de azúcar
    • 1/2 taza de crema de leche

    Preparación:

    • Forrar un molde con la masa para tarta.
    • Distribuir el chocolate troceado en la base.
    • Cortar las bananas en rodajas y colocarlas sobre el chocolate.
    • Batir los huevos con el azúcar y la crema de leche.
    • Volcar la mezcla sobre las bananas y el chocolate.
    • Hornear a 180°C durante 30 minutos.
    • Enfriar antes de desmoldar.
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    4- Ensalada salada de banana, pollo y palta

    Esta ensalada integra la dulzura de la banana con ingredientes frescos y proteínas, ideal para un almuerzo ligero o una cena diferente.

    Ingredientes:

    • 2 bananas
    • 1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada
    • 1 palta
    • 1/2 cebolla morada
    • Jugo de 1 limón
    • Sal, pimienta y aceite de oliva
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    Preparación:

    • Cortar las bananas y la palta en cubos.
    • Picar la cebolla en pluma fina.
    • Mezclar todo en un bol junto con el pollo.
    • Condimentar con jugo de limón, aceite, sal y pimienta.
    • Servir fría.

    5- Chips de banana crocantes

    Aperitivo saludable que resalta el sabor natural de la banana, ideal para picar entre comidas o acompañar ensaladas y desayunos.

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    Ingredientes:

    • 2 bananas firmes (no muy maduras)
    • 1 cucharada de aceite de coco o girasol
    • Sal fina a gusto

    Preparación:

    • Pelar las bananas y cortarlas en rodajas finas.
    • Colocar las rodajas en un bol y agregar el aceite, mezclando para cubrirlas de manera uniforme.
    • Disponer las rodajas sobre una bandeja para horno cubierta con papel manteca.
    • Espolvorear con sal fina.
    • Hornear a 140°C durante 1 hora, dando vuelta las rodajas a mitad de cocción, hasta que estén doradas y crocantes.
    • Dejar enfriar antes de servir.

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