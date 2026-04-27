    • 27 de abril de 2026 - 12:26

    Prepará chipá en casa y en tan solo 3 pasos: una receta sencilla y rápida

    Te contamos los ingredientes para esta receta de chipá y cómo hacerla.

    Cómo hacer chipá casero.

    Cómo hacer chipá casero.

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    El chipá es una de las recetas más queridas de la gastronomía paraguaya, que también forma parte de la tradición del noreste argentino y del sur de Brasil. Este pequeño pan a base de almidón de mandioca y queso se destaca por su textura esponjosa por dentro y levemente crocante por fuera, además de su sabor intenso y reconfortante. Es ideal para acompañar el mate, el café o para disfrutar en cualquier momento del día como un snack casero. A continuación, te explicamos cómo hacerlo de manera fácil, rápida y con resultados irresistibles.

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    Ingredientes para hacer chipá

    • 500 g de almidón de mandioca (fécula de tapioca)
    • 250 g de queso semiduro rallado (Mar del Plata, pategrás o similar)
    • 2 huevos
    • 100 g de manteca (a temperatura ambiente)
    • 150 ml de leche
    • 1 cucharadita de sal
    • Opcional: 1 pizca de polvo de hornear (para una textura más aireada)

    Preparación de chipá

    1- Integrar la masa

    En un bol amplio, colocá el almidón de mandioca junto con la sal. Sumá la manteca blanda y trabajala con las manos hasta lograr una textura arenosa. Incorporá los huevos y mezclá bien hasta integrar. Luego agregá el queso rallado, que será clave para el sabor final. Por último, sumá la leche de a poco mientras amasás suavemente hasta obtener una masa blanda, lisa y que no se pegue en las manos.

    2- Dar forma

    Precalentá el horno a 180 °C. Tomá pequeñas porciones de masa y formá bolitas del tamaño de una nuez. Disponelas sobre una placa ligeramente enmantecada o con papel manteca, dejando espacio entre cada una para que no se peguen al cocinarse.

    3- hornear

    Llevá al horno durante 20 a 25 minutos, hasta que los chipá estén levemente dorados y hayan inflado. No deben quedar demasiado secos, ya que su gracia está en la textura suave del interior.

    Consejos para que salgan perfectos

    • Elegí un queso sabroso: es el ingrediente que define el gusto del chipá.
    • Evitá amasar de más: trabajá la masa solo hasta que los ingredientes se integren.
    • Consumilos recién hechos: tibios son mucho más ricos y mantienen su mejor textura.
    • Son naturalmente sin gluten, pero siempre verificá que todos los ingredientes sean aptos si cocinás para celíacos.

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