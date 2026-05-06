Receta de pionono con crema de chocolate y dulce de leche, rápida y fácil

Una combinación irresistible que transforma una merienda común en un momento especial para compartir en familia o sorprender a amigos

El pionono relleno es sinónimo de festejo familiar en Argentina. Hay algo inconfundible en el aroma dulce y la textura esponjosa de este arrollado, que aparece tanto en cumpleaños como en tardes de mate, siempre con un relleno generoso y tentador. La receta imperdible para realizar en pocos pasos.

Si hay una versión que gana aplausos de grandes y chicos, es el pionono con crema de chocolate y dulce de leche. Es una elección clásica para postre o merienda, ideal para cuando el tiempo apremia y se busca un resultado espectacular, sin complicaciones.

El pionono con crema de chocolate y dulce de leche se compone de una plancha fina y esponjosa de masa dulce, que se rellena con una capa de dulce de leche y otra de crema de chocolate suave. Se enrolla en forma de arrollado y se sirve en porciones, con azúcar impalpable espolvoreada por encima.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 10-12 minutos

Armado y enfriado: 3 minutos Ingredientes