Receta de bife a la criolla, rápida y fácil

Un aroma irresistible invade la cocina apenas la cebolla y el morrón tocan la sartén caliente, anticipando uno de esos platos que, además de alimentar, reconfortan el alma. Así se presenta el bife a la criolla en muchísimos hogares argentinos, evocando recuerdos de domingos en familia o almuerzos improvisados donde lo sencillo se vuelve protagonista.

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El bife a la criolla es un clásico atemporal, ideal para una comida casera, rápida y colorida. Su popularidad se debe tanto a la practicidad como a la nobleza de sus ingredientes. Es común encontrarlo en las mesas de todo el país, especialmente en días frescos, donde se busca algo reconfortante y sabroso sin invertir horas en la cocina.

El bife a la criolla consiste en bifes de carne vacuna dorados y cocidos en una cacerola con papas, cebolla, morrón, tomate y condimentos. Todo se cocina junto, logrando una salsa espesa y bien sabrosa que envuelve la carne y las verduras, ideal para mojar pan.

Receta de bife a la criolla

4 bifes de nalga, cuadrada o bola de lomo (aprox. 800 gr)

1 morrón rojo

3 papas medianas

2 tomates redondos

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

1/2 taza de caldo o agua

3 cucharadas de aceite

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco para decorar (opcional)

Cómo hacer bife a la criolla, paso a paso

Pelar y cortar las papas en rodajas de 1 cm. Cortar las cebollas en pluma, el morrón en tiras y los tomates en cubos grandes.

En una cacerola amplia, calentar el aceite a fuego medio-alto. Sellar los bifes 1 minuto por lado y retirar. Consejo: No sobrecargar la olla, es clave para que doren bien.

En la misma cacerola, agregar la cebolla, el morrón y el ajo picado. Rehogar 3 minutos hasta que la cebolla esté apenas dorada.

Incorporar las papas y los tomates. Revolver, sumar el pimentón, laurel, sal y pimienta.

Volver los bifes a la cacerola, intercalando con las verduras. Agregar el caldo o agua.

Tapar y cocinar a fuego bajo 25 minutos, hasta que las papas estén tiernas y la salsa espese. Consejo: Controlar que no se seque, sumar un poco más de líquido si hace falta.

Apagar el fuego y dejar reposar 5 minutos antes de servir. Terminar con perejil fresco.