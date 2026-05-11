    • 11 de mayo de 2026 - 20:34

    Receta de bife a la criolla, rápida y fácil

    Una preparación casera y veloz se vuelve protagonista en hogares de todo el país, combinando carne, papas y verduras en un plato que reconforta y alimenta en solo 40 minutos

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un aroma irresistible invade la cocina apenas la cebolla y el morrón tocan la sartén caliente, anticipando uno de esos platos que, además de alimentar, reconfortan el alma. Así se presenta el bife a la criolla en muchísimos hogares argentinos, evocando recuerdos de domingos en familia o almuerzos improvisados donde lo sencillo se vuelve protagonista.

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    El bife a la criolla es un clásico atemporal, ideal para una comida casera, rápida y colorida. Su popularidad se debe tanto a la practicidad como a la nobleza de sus ingredientes. Es común encontrarlo en las mesas de todo el país, especialmente en días frescos, donde se busca algo reconfortante y sabroso sin invertir horas en la cocina.

    Receta de bife a la criolla

    El bife a la criolla consiste en bifes de carne vacuna dorados y cocidos en una cacerola con papas, cebolla, morrón, tomate y condimentos. Todo se cocina junto, logrando una salsa espesa y bien sabrosa que envuelve la carne y las verduras, ideal para mojar pan.

    Ingredientes

    4 bifes de nalga, cuadrada o bola de lomo (aprox. 800 gr)

    2 cebollas grandes

    1 morrón rojo

    3 papas medianas

    2 tomates redondos

    2 dientes de ajo

    1 hoja de laurel

    1 cucharadita de pimentón dulce

    1/2 taza de caldo o agua

    3 cucharadas de aceite

    Sal y pimienta a gusto

    Perejil fresco para decorar (opcional)

    Cómo hacer bife a la criolla, paso a paso

    Pelar y cortar las papas en rodajas de 1 cm. Cortar las cebollas en pluma, el morrón en tiras y los tomates en cubos grandes.

    En una cacerola amplia, calentar el aceite a fuego medio-alto. Sellar los bifes 1 minuto por lado y retirar. Consejo: No sobrecargar la olla, es clave para que doren bien.

    En la misma cacerola, agregar la cebolla, el morrón y el ajo picado. Rehogar 3 minutos hasta que la cebolla esté apenas dorada.

    Incorporar las papas y los tomates. Revolver, sumar el pimentón, laurel, sal y pimienta.

    Volver los bifes a la cacerola, intercalando con las verduras. Agregar el caldo o agua.

    Tapar y cocinar a fuego bajo 25 minutos, hasta que las papas estén tiernas y la salsa espese. Consejo: Controlar que no se seque, sumar un poco más de líquido si hace falta.

    Apagar el fuego y dejar reposar 5 minutos antes de servir. Terminar con perejil fresco.

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