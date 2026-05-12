    • 12 de mayo de 2026 - 15:53

    Receta imperdible de albóndigas de pollo, rápida y fácil

    Un truco sencillo para resolver almuerzos con un plato suculento que chicos y grandes disfrutan por igual. El paso a paso de una receta imperdible.

    Diario de Cuyo
    ¿Quién puede resistirse a esa bandeja humeante de albóndigas de pollo? El aroma casero, la textura tierna y ese toque dorado por fuera hacen que este clásico gane un lugar en la mesa de cualquier familia argentina, sobre todo cuando se busca algo práctico y sabroso. Una receta imperdible, rápida y fácil.

    Las albóndigas de pollo suelen aparecer en los almuerzos de semana, perfectas para aprovechar restos de pollo o como alternativa más liviana a las tradicionales de carne. Se pueden servir con arroz, una salsa sencilla o incluso en sándwiches, y son un comodín tanto para grandes como para chicos.

    Receta de albóndigas de pollo

    Las albóndigas de pollo son bolitas hechas con carne de pollo picada, mezcladas con condimentos y pan rallado, que se doran en sartén y se pueden terminar en salsa o al horno. En esta versión exprés, la preparación es simple y requiere pocos ingredientes.

    Ingredientes

    Esta receta de albóndigas de pollo requiere tan solo 35 minutos entre preparación y cocción, facilitando el menú del día a día (Imagen Ilustrativa Infobae)

    500 gr de pechuga de pollo picada o molida

    1 huevo

    1 diente de ajo picado

    2 cucharadas de perejil fresco, picado

    3 cucharadas de pan rallado

    2 cucharadas de queso rallado

    Sal y pimienta a gusto

    Aceite de girasol, cantidad necesaria

    Cómo hacer albóndigas de pollo, paso a paso

    Colocar la carne de pollo picada en un bol grande.

    Agregar el huevo, el ajo picado, el perejil, el queso rallado, la sal y la pimienta.

    Añadir el pan rallado y mezclar bien hasta obtener una masa homogénea que no se pegue a las manos (si es necesario, agregar un poco más de pan rallado).

    Formar bolitas del tamaño de una nuez.

    Calentar una sartén con un fondo de aceite y dorar las albóndigas en tandas, girándolas para que se cocinen parejas.

    Cuando estén doradas, bajar el fuego y tapar la sartén para que terminen de cocinarse por dentro (unos 10 minutos más).

    Consejo: No sobrecargar la sartén y controlar que el aceite esté caliente, pero no humeante, para evitar que se quemen por fuera y queden crudas por dentro.

    Servir calientes, solas, con salsa o acompañadas de arroz blanco.

