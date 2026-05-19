Limones asados en la airfryer: la receta ideal para condimentar comidas

El chef vasco Koldo Royo compartió una técnica simple que se volvió furor en redes: cocinar limones en la AirFryer con hierbas y especias para transformar su sabor y usarlos como acompañamiento de carnes, pescados y verduras.

Receta de bife a la criolla, rápida y fácil

El chef vasco Koldo Royo volvió a captar la atención de miles de usuarios con una receta sencilla, rápida y llena de sabor.

Esta vez, el cocinero compartió un método para preparar limones asados en AirFryer , una técnica que potencia el aroma y modifica completamente el perfil del cítrico, logrando un resultado más suave, dulce y profundo.

La preparación, bautizada como “Limones asados a las hierbas”, consiste en cortar los limones en mitades o rodajas y condimentarlos con aceite de oliva, sal, pimienta negra recién molida y hierbas frescas . Luego, se cocinan en la AirFryer a 180 grados durante unos 20 minutos.

El efecto del calor cambia notablemente la textura y el sabor. La piel se carameliza, la pulpa se vuelve tierna y el jugo pierde parte de su acidez natural.

El resultado es un limón más delicado, con notas dulces y tostadas que funcionan como complemento ideal para pescados grillados, carnes asadas o verduras al horno.

Según explicó Royo en sus redes, el cítrico caliente puede exprimirse directamente sobre los platos para aportar un toque intenso y aromático sin necesidad de salsas complejas ni largas preparaciones.

image Limones asados en la airfryer: la receta del chef Koldo Royo que es ideal para condimentar pescado.

El limón: un ingrediente mediterráneo que vuelve a ganar protagonismo

El limón ocupa un lugar central dentro de la cocina mediterránea y su uso atraviesa recetas tradicionales, conservas y preparaciones modernas. Originario de Asia, el cítrico se expandió con fuerza por países europeos como Italia y España, donde se convirtió en un ingrediente esencial tanto en platos dulces como salados.

La escritora Helena Attlee destacó incluso la influencia histórica y cultural de los cítricos en distintas regiones italianas, especialmente en ciudades como Palermo, donde forman parte de la identidad gastronómica local.

La técnica de asar limones recupera esa tradición desde una mirada moderna y práctica. Además de aportar sabor, permite aprovechar mejor el jugo y sumar complejidad a recetas cotidianas sin demasiada elaboración.

En tiempos donde las preparaciones simples y efectivas ganan espacio en redes sociales, este truco culinario se volvió una alternativa rápida para transformar platos comunes en opciones más sofisticadas.

Ya sea para acompañar un pescado a la plancha, una carne a la parrilla o incluso una provoleta, los limones asados prometen convertirse en uno de los recursos favoritos para cocinar con más sabor y menos esfuerzo.