    • 21 de mayo de 2026 - 11:44

    Budín de limón con agua: la receta esponjosa, liviana y perfecta para la merienda

    Coco Carreño comparte su budín de limón con agua: una receta esponjosa, liviana y perfecta para la merienda.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ha sabido consolidarse, sin lugar a dudas, como uno de los cocineros más importantes y queridos de su generación. Y es que Coco Carreño ha demostrado su talento en cada programa en los cuales ha formado parte y también en las redes sociales.

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    Esta vez, el integrante de La Cocina Rebelde, el ciclo que conduce Jimena Monteverde a través de la pantalla de Canal Trece, dio una receta de un budín de limón, pero realizado con un agua. Una preparación que sorprendió a todos.

    «BUDIN DE LIMON CON AGUA. Budín de limón super livianito y espojoso», comenzó diciendo Coco Carreño delante de cada uno de sus seguidores de Instagram, quienes siguen sus recetas y disfrutan de los resultados de las mismas.

    INGREDIENTES:

    • 260 g azúcar
    • 4 huevos
    • 160 cc de aceite girasol
    • 170 cc agua purificada a temp ambiente
    • 260 g harina leudante
    • Ralladura de 1 limón
    • Para el glasé:
    • Jugo y ralladura de 1 limón
    • C/N Azúcar impalpable
    • C/N Agua

    Luego, dio detalles del paso a paso. «Vas a comenzar batiendo huevos y cuando espumen sumá azúcar blanca en forma de lluvia, aceite de girasol en forma de hilo, ralladura de limón, harina leudante tamizada y… el ingrediente estrella de esta receta: agua. Intercalá harina y agua hasta integrar, y volcá en una budinera-la que tengas- con papel manteca aceitado en la base y las puntas», indicó.

    «Cocina en horno precalentado a 160/170 grados por 40 minutos. Mientras tanto, prepará un glaseado con azúcar impalpable, ralladura y jugo de limón, agua purificada y mezclá hasta que te quede un glasé bien elástico. Calentalo un toque no mucho más- en microondas, desmoldá el budín y volcá por encima el glasé. Terminá con unas cascaritas azucaradas de limón por arriba y listo», finalizó Coco Carreño.

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