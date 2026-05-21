Budín de limón con agua: la receta esponjosa, liviana y perfecta para la merienda

Coco Carreño comparte su budín de limón con agua: una receta esponjosa, liviana y perfecta para la merienda.

Ha sabido consolidarse, sin lugar a dudas, como uno de los cocineros más importantes y queridos de su generación. Y es que Coco Carreño ha demostrado su talento en cada programa en los cuales ha formado parte y también en las redes sociales.

Esta vez, el integrante de La Cocina Rebelde, el ciclo que conduce Jimena Monteverde a través de la pantalla de Canal Trece, dio una receta de un budín de limón, pero realizado con un agua. Una preparación que sorprendió a todos.

«BUDIN DE LIMON CON AGUA. Budín de limón super livianito y espojoso», comenzó diciendo Coco Carreño delante de cada uno de sus seguidores de Instagram, quienes siguen sus recetas y disfrutan de los resultados de las mismas.

INGREDIENTES: 260 g azúcar

4 huevos

160 cc de aceite girasol

170 cc agua purificada a temp ambiente

260 g harina leudante

Ralladura de 1 limón

Para el glasé:

Jugo y ralladura de 1 limón

C/N Azúcar impalpable

C/N Agua Luego, dio detalles del paso a paso. «Vas a comenzar batiendo huevos y cuando espumen sumá azúcar blanca en forma de lluvia, aceite de girasol en forma de hilo, ralladura de limón, harina leudante tamizada y… el ingrediente estrella de esta receta: agua. Intercalá harina y agua hasta integrar, y volcá en una budinera-la que tengas- con papel manteca aceitado en la base y las puntas», indicó.

«Cocina en horno precalentado a 160/170 grados por 40 minutos. Mientras tanto, prepará un glaseado con azúcar impalpable, ralladura y jugo de limón, agua purificada y mezclá hasta que te quede un glasé bien elástico. Calentalo un toque no mucho más- en microondas, desmoldá el budín y volcá por encima el glasé. Terminá con unas cascaritas azucaradas de limón por arriba y listo», finalizó Coco Carreño.