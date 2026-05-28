    • 28 de mayo de 2026 - 11:14

    Recetas caseras y originales para hacer en el Día Mundial de la Hamburguesa

    En el marco de la efeméride dedicada a este clásico, una guía práctica para cocinar en casa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este jueves 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa, una jornada dedicada a homenajear este plato icónico de la escena culinaria.

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    Sobre su origen existen relatos contrapuestos. Una versión ubica su antecedente en el puerto de Nueva York a fines del siglo XIX, cuando se habría popularizado en restaurantes una receta llamada Hamburg Steak, a base de carne picada a mano, salada y servida con cebollas.

    Otra cronología sitúa el inicio en Alemania en 1891, con el cocinero de Hamburgo Otto Kuasw, quien ofrecía a marineros carne molida frita en grasa con un huevo frito, servida entre dos panes. Según ese relato, al llegar al puerto neoyorquino, muchos de esos marineros habrían empezado a pedir la misma preparación.

    Aquí, recetas ideales para disfrutar en casa.

    1. Hamburguesa clásica con pan de chipá y mayonesa criolla

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    Ingredientes:

    • 160 gr de carne picada (blend de roast beef y tapa de asado)
    • Sal y pimienta
    • 1 rodaja gruesa de tomate
    • 1 hoja de lechuga criolla
    • 1 fetita de queso tybo
    • 2 chipás grandes tipo pan
    • Mayonesa criolla: mayonesa, ajo, perejil y jugo de limón

    Paso a paso:

    • Formar la hamburguesa con la carne, salpimentar y dorar en sartén o plancha bien caliente.
    • Al darla vuelta, colocar el queso para que funda.
    • Cortar los chipás al medio y calentar suavemente.
    • Untar la base con mayonesa criolla, sumar lechuga, la hamburguesa con queso y tomate.
    • Cerrar con la tapa de chipá y servir.

    2. Hamburguesa BBQ con pan de brioche negro y cebolla caramelizada

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    Ingredientes:

    • 160 gr de carne picada (blend con algo de grasa)
    • Sal y pimienta
    • 1 pan brioche negro (con tinta de calamar o carbón vegetal)
    • 1 feta de panceta ahumada
    • 1 feta de queso cheddar
    • 2 cucharadas de cebolla morada caramelizada
    • Salsa barbacoa

    Paso a paso:

    • Formar la hamburguesa y cocinar vuelta y vuelta, salpimentando.
    • Dorar la panceta hasta que esté crocante.
    • Fundir el cheddar sobre la carne al final de la cocción.
    • Tostar el pan brioche negro.
    • Armar: base de pan, hamburguesa con cheddar, panceta, cebolla caramelizada y salsa BBQ al gusto.
    • Tapar y servir caliente.

    3. Hamburguesa patagónica con pan de remolacha y chutney de cebolla

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    Ingredientes:

    • 160 gr de carne de cordero picada
    • Sal, pimienta y tomillo
    • 1 pan de remolacha (puede ser casero o artesanal)
    • 1 cucharada de chutney de cebolla
    • 1 feta de queso de cabra
    • Rúcula fresca

    Paso a paso:

    • Mezclar la carne de cordero con sal, pimienta y tomillo. Formar la hamburguesa y dorar.
    • Tostar el pan de remolacha.
    • Untar la base del pan con chutney de cebolla, sumar la hamburguesa, el queso de cabra y rúcula.
    • Cerrar y servir.

    4. Hamburguesa americana con pan de papa y pepinillos caseros

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    Ingredientes:

    • 160 gr de carne picada (blend clásico)
    • Sal y pimienta
    • 1 pan de papa (suave y bien aireado)
    • 2 rodajas de tomate
    • 2 pepinillos en vinagre cortados en láminas
    • 1 fetita de queso americano
    • Mostaza y kétchup

    Paso a paso:

    • Dorar la hamburguesa y salpimentar.
    • Fundir el queso americano sobre la carne.
    • Tostar el pan de papa.
    • Armar: base de pan, hamburguesa con queso, tomate, pepinillos, mostaza y kétchup.
    • Tapar y servir.

    5. Hamburguesa mediterránea con pan de focaccia y salsa de yogur

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    Ingredientes:

    • 160 gr de carne de ternera picada
    • Sal, pimienta y orégano
    • 1 pan de focaccia individual
    • 1 feta de queso provolone
    • 2 rodajas finas de berenjena grillada
    • Salsa de yogur: yogur natural, ajo, limón y menta

    Paso a paso:

    • Formar la hamburguesa con la carne, orégano, sal y pimienta. Cocinar vuelta y vuelta.
    • Grillar las berenjenas.
    • Tostar el pan de focaccia.
    • Armar: base de pan, salsa de yogur, berenjena grillada, hamburguesa, provolone y más salsa.
    • Cerrar y servir.

    6. Hamburguesa norteña con pan de maíz y salsa criolla

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    Ingredientes:

    • 160 gr de carne picada (puede ser mitad vaca, mitad cerdo)
    • Sal, pimienta y comino
    • 1 pan de maíz (casero o panificado tipo humita)
    • 1 cucharada de salsa criolla (tomate, cebolla, morrón, vinagre, aceite)
    • 1 feta de queso semiduro
    • Hojas de cilantro fresco

    Paso a paso:

    • Mezclar la carne con condimentos y formar la hamburguesa. Dorar bien.
    • Fundir el queso sobre la carne.
    • Tostar el pan de maíz.
    • Armar: base de pan, hamburguesa con queso, salsa criolla y cilantro fresco.
    • Cerrar y servir.

    7. Hamburguesa de pescado

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    Por Daniel Llasaca, chef de Barra Chalaca

    Ingredientes (para 1 unidad)

    Para el armado:

    • 1 pan de hamburguesa
    • 1 medallón de pescado
    • 15 gr de tomate perita
    • 2 hojas de lechuga criolla
    • 20 gr de salsa golf
    • 15 gr de salsa tari
    • 15 gr de papas pai
    • Aceite vegetal, cantidad necesaria
    • Manteca, cantidad necesaria

    Para el medallón de pescado (rinde 5 unidades):

    • 600 gr de pesca del día (lenguado, lisa, pescadilla, chernia)
    • 500 gr de cebolla blanca
    • 83 gr de ajo picado
    • 83 gr de pan
    • 60 gr de leche entera
    • 13 gr de perejil
    • 3 gr de sal fina
    • Aceite vegetal, cantidad necesaria

    Para la salsa criolla:

    • 30 gr de cebolla
    • 2 gr de cilantro
    • 1 gr de sal
    • 20 gr de limón

    Paso a paso

    Para la salsa criolla:

    • Mezclar la cebolla con el cilantro, sal y jugo de limón. Reservar.

    Para el medallón de pescado:

    • Picar el pescado elegido en cuadrados pequeños y reservar.
    • En una sartén con un poco de aceite, colocar el ajo picado y la cebolla blanca en brunoise. Cocinar a fuego bajo hasta confitar (que la cebolla esté bien tierna) y reservar.
    • En un bowl, remojar el pan en la leche y mezclarlo con el pescado picado, la cebolla confitada y el perejil fresco picado.
    • Agregar la sal e integrar.
    • Formar cinco bolas de 180 gr y darles forma de hamburguesa.

    Para el armado:

    • Calentar una sartén con aceite y cocinar las hamburguesas durante unos minutos de ambos lados, hasta apenas dorar.
    • Retirar las hamburguesas y, en la misma sartén, calentar los panes untados con manteca.
    • Sobre una tapa, añadir salsa golf, colocar lechuga, una rodaja de tomate, una hamburguesa, un poco de salsa criolla, salsa tari, nuevamente salsa golf y papas pai.
    • Tapar y servir.

    8. Hamburguesa doble gravy

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    Por el equipo de cocina de TACU Resto & Bowling

    Ingredientes

    • 12 kg de tapa de bife
    • 15 kg de tapa de asado
    • Pan brioche (para armar)
    • Queso cheddar (en fetas)
    • Panceta ahumada (en tiras)
    • Salsa gravy especial
    • Papas rejilla doradas
    • Sal especiada y ahumada (solo para las papas)

    Paso a paso

    • Cortar la tapa de bife y la tapa de asado en cubos grandes y mezclar ambas carnes hasta lograr una distribución uniforme.
    • Pasar la mezcla por una picadora utilizando disco medio, una sola vez, para conservar pequeños trozos visibles de carne en la molienda.
    • Pesar porciones de 110 gr y formar los medallones utilizando una prensa, logrando una pieza compacta que mantenga su forma durante la cocción.
    • No agregar sal ni condimentos durante ninguna etapa del proceso.
    • Calentar una plancha limpia y colocar el medallón frío directamente sobre la plancha.
    • Presionar únicamente los bordes con un smasher y cocinar aproximadamente 1 minuto por lado. La plancha debe estar bien caliente para lograr bordes crocantes.
    • Para la Doble Gravy: colocar doble medallón en el pan brioche, sumar cheddar y panceta entre cada medallón, y terminar con salsa gravy especial.
    • Servir acompañada de papas rejilla doradas y condimentadas con sal especiada y ahumada.

    9. Texas burguer

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    Por el equipo de cocina de Bruce Grill Station

    Ingredientes (rinde 6 porciones)

    Para los medallones de carne:

    • 1 kg de roast beef picado
    • 500 gr de asado picado
    • 500 gr de cerdo picado
    • 3 huevos
    • 40 gr de cebolla en polvo
    • 9 gr de paprika
    • 4 gr de pimienta
    • 20 gr de sal
    • 80 gr de pan rallado

    Para el guacamole:

    • 4 paltas Hass
    • 130 gr de cebolla morada
    • 2 tomates
    • 180 cc de jugo de limón
    • Sal a gusto
    • Pimienta a gusto
    • Salsa picante a gusto

    Para el armado:

    • 12 medallones de carne
    • 180 gr de guacamole
    • 180 gr de queso crema
    • 6 tomates en rodajas grandes
    • 12 fetas de muzzarella
    • 6 panes de hamburguesa

    Paso a paso

    Para los medallones de carne:

    • Integrar todos los ingredientes en un bol y mezclar sin amasar. Usar mezcladora si es necesario.
    • Formar bollos de 100 gr cada uno con la mano.
    • Cocinar en plancha al punto deseado.

    Para el guacamole:

    • Cortar la cebolla y el tomate en brunoise (cubos pequeños).
    • Pelar las paltas y mixear con sal, pimienta y jugo de limón.
    • Agregar salsa picante a gusto, el tomate y la cebolla.
    • Reservar enfilmado y en heladera.

    Para el armado:

    • Antes de terminar la cocción de los medallones, agregar una feta de muzzarella sobre cada uno hasta derretir.
    • Cortar los panes a la mitad y calentar.
    • En la base del pan, poner 30 gr de queso crema y una rodaja grande de tomate.
    • Añadir dos medallones.
    • Colocar el guacamole en la tapa del pan.
    • Cerrar y servir.

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