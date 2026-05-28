Recetas caseras y originales para hacer en el Día Mundial de la Hamburguesa

Este jueves 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa, una jornada dedicada a homenajear este plato icónico de la escena culinaria.
Sobre su origen existen relatos contrapuestos. Una versión ubica su antecedente en el puerto de Nueva York a fines del siglo XIX, cuando se habría popularizado en restaurantes una receta llamada Hamburg Steak, a base de carne picada a mano, salada y servida con cebollas.
Otra cronología sitúa el inicio en Alemania en 1891, con el cocinero de Hamburgo Otto Kuasw, quien ofrecía a marineros carne molida frita en grasa con un huevo frito, servida entre dos panes. Según ese relato, al llegar al puerto neoyorquino, muchos de esos marineros habrían empezado a pedir la misma preparación.
Aquí, recetas ideales para disfrutar en casa.
- 160 gr de carne picada (blend de roast beef y tapa de asado)
- Sal y pimienta
- 1 rodaja gruesa de tomate
- 1 hoja de lechuga criolla
- 1 fetita de queso tybo
- 2 chipás grandes tipo pan
- Mayonesa criolla: mayonesa, ajo, perejil y jugo de limón
Paso a paso:
- Formar la hamburguesa con la carne, salpimentar y dorar en sartén o plancha bien caliente.
- Al darla vuelta, colocar el queso para que funda.
- Cortar los chipás al medio y calentar suavemente.
- Untar la base con mayonesa criolla, sumar lechuga, la hamburguesa con queso y tomate.
- Cerrar con la tapa de chipá y servir.
2. Hamburguesa BBQ con pan de brioche negro y cebolla caramelizada
Ingredientes:
- 160 gr de carne picada (blend con algo de grasa)
- Sal y pimienta
- 1 pan brioche negro (con tinta de calamar o carbón vegetal)
- 1 feta de panceta ahumada
- 1 feta de queso cheddar
- 2 cucharadas de cebolla morada caramelizada
- Salsa barbacoa
Paso a paso:
- Formar la hamburguesa y cocinar vuelta y vuelta, salpimentando.
- Dorar la panceta hasta que esté crocante.
- Fundir el cheddar sobre la carne al final de la cocción.
- Tostar el pan brioche negro.
- Armar: base de pan, hamburguesa con cheddar, panceta, cebolla caramelizada y salsa BBQ al gusto.
- Tapar y servir caliente.
3. Hamburguesa patagónica con pan de remolacha y chutney de cebolla
Ingredientes:
- 160 gr de carne de cordero picada
- Sal, pimienta y tomillo
- 1 pan de remolacha (puede ser casero o artesanal)
- 1 cucharada de chutney de cebolla
- 1 feta de queso de cabra
- Rúcula fresca
Paso a paso:
- Mezclar la carne de cordero con sal, pimienta y tomillo. Formar la hamburguesa y dorar.
- Tostar el pan de remolacha.
- Untar la base del pan con chutney de cebolla, sumar la hamburguesa, el queso de cabra y rúcula.
- Cerrar y servir.
4. Hamburguesa americana con pan de papa y pepinillos caseros
Ingredientes:
- 160 gr de carne picada (blend clásico)
- Sal y pimienta
- 1 pan de papa (suave y bien aireado)
- 2 rodajas de tomate
- 2 pepinillos en vinagre cortados en láminas
- 1 fetita de queso americano
- Mostaza y kétchup
Paso a paso:
- Dorar la hamburguesa y salpimentar.
- Fundir el queso americano sobre la carne.
- Tostar el pan de papa.
- Armar: base de pan, hamburguesa con queso, tomate, pepinillos, mostaza y kétchup.
- Tapar y servir.
5. Hamburguesa mediterránea con pan de focaccia y salsa de yogur
Ingredientes:
- 160 gr de carne de ternera picada
- Sal, pimienta y orégano
- 1 pan de focaccia individual
- 1 feta de queso provolone
- 2 rodajas finas de berenjena grillada
- Salsa de yogur: yogur natural, ajo, limón y menta
Paso a paso:
- Formar la hamburguesa con la carne, orégano, sal y pimienta. Cocinar vuelta y vuelta.
- Grillar las berenjenas.
- Tostar el pan de focaccia.
- Armar: base de pan, salsa de yogur, berenjena grillada, hamburguesa, provolone y más salsa.
- Cerrar y servir.
6. Hamburguesa norteña con pan de maíz y salsa criolla
Ingredientes:
- 160 gr de carne picada (puede ser mitad vaca, mitad cerdo)
- Sal, pimienta y comino
- 1 pan de maíz (casero o panificado tipo humita)
- 1 cucharada de salsa criolla (tomate, cebolla, morrón, vinagre, aceite)
- 1 feta de queso semiduro
- Hojas de cilantro fresco
Paso a paso:
- Mezclar la carne con condimentos y formar la hamburguesa. Dorar bien.
- Fundir el queso sobre la carne.
- Tostar el pan de maíz.
- Armar: base de pan, hamburguesa con queso, salsa criolla y cilantro fresco.
- Cerrar y servir.
7. Hamburguesa de pescado
Por Daniel Llasaca, chef de Barra Chalaca
Ingredientes (para 1 unidad)
Para el armado:
- 1 pan de hamburguesa
- 1 medallón de pescado
- 15 gr de tomate perita
- 2 hojas de lechuga criolla
- 20 gr de salsa golf
- 15 gr de salsa tari
- 15 gr de papas pai
- Aceite vegetal, cantidad necesaria
- Manteca, cantidad necesaria
Para el medallón de pescado (rinde 5 unidades):
- 600 gr de pesca del día (lenguado, lisa, pescadilla, chernia)
- 500 gr de cebolla blanca
- 83 gr de ajo picado
- 83 gr de pan
- 60 gr de leche entera
- 13 gr de perejil
- 3 gr de sal fina
- Aceite vegetal, cantidad necesaria
Para la salsa criolla:
- 30 gr de cebolla
- 2 gr de cilantro
- 1 gr de sal
- 20 gr de limón
Paso a paso
Para la salsa criolla:
- Mezclar la cebolla con el cilantro, sal y jugo de limón. Reservar.
Para el medallón de pescado:
- Picar el pescado elegido en cuadrados pequeños y reservar.
- En una sartén con un poco de aceite, colocar el ajo picado y la cebolla blanca en brunoise. Cocinar a fuego bajo hasta confitar (que la cebolla esté bien tierna) y reservar.
- En un bowl, remojar el pan en la leche y mezclarlo con el pescado picado, la cebolla confitada y el perejil fresco picado.
- Agregar la sal e integrar.
- Formar cinco bolas de 180 gr y darles forma de hamburguesa.
Para el armado:
- Calentar una sartén con aceite y cocinar las hamburguesas durante unos minutos de ambos lados, hasta apenas dorar.
- Retirar las hamburguesas y, en la misma sartén, calentar los panes untados con manteca.
- Sobre una tapa, añadir salsa golf, colocar lechuga, una rodaja de tomate, una hamburguesa, un poco de salsa criolla, salsa tari, nuevamente salsa golf y papas pai.
- Tapar y servir.
8. Hamburguesa doble gravy
Por el equipo de cocina de TACU Resto & Bowling
Ingredientes
- 12 kg de tapa de bife
- 15 kg de tapa de asado
- Pan brioche (para armar)
- Queso cheddar (en fetas)
- Panceta ahumada (en tiras)
- Salsa gravy especial
- Papas rejilla doradas
- Sal especiada y ahumada (solo para las papas)
Paso a paso
- Cortar la tapa de bife y la tapa de asado en cubos grandes y mezclar ambas carnes hasta lograr una distribución uniforme.
- Pasar la mezcla por una picadora utilizando disco medio, una sola vez, para conservar pequeños trozos visibles de carne en la molienda.
- Pesar porciones de 110 gr y formar los medallones utilizando una prensa, logrando una pieza compacta que mantenga su forma durante la cocción.
- No agregar sal ni condimentos durante ninguna etapa del proceso.
- Calentar una plancha limpia y colocar el medallón frío directamente sobre la plancha.
- Presionar únicamente los bordes con un smasher y cocinar aproximadamente 1 minuto por lado. La plancha debe estar bien caliente para lograr bordes crocantes.
- Para la Doble Gravy: colocar doble medallón en el pan brioche, sumar cheddar y panceta entre cada medallón, y terminar con salsa gravy especial.
- Servir acompañada de papas rejilla doradas y condimentadas con sal especiada y ahumada.
9. Texas burguer
Por el equipo de cocina de Bruce Grill Station
Ingredientes (rinde 6 porciones)
Para los medallones de carne:
- 1 kg de roast beef picado
- 500 gr de asado picado
- 500 gr de cerdo picado
- 3 huevos
- 40 gr de cebolla en polvo
- 9 gr de paprika
- 4 gr de pimienta
- 20 gr de sal
- 80 gr de pan rallado
Para el guacamole:
- 4 paltas Hass
- 130 gr de cebolla morada
- 2 tomates
- 180 cc de jugo de limón
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Salsa picante a gusto
Para el armado:
- 12 medallones de carne
- 180 gr de guacamole
- 180 gr de queso crema
- 6 tomates en rodajas grandes
- 12 fetas de muzzarella
- 6 panes de hamburguesa
Paso a paso
Para los medallones de carne:
- Integrar todos los ingredientes en un bol y mezclar sin amasar. Usar mezcladora si es necesario.
- Formar bollos de 100 gr cada uno con la mano.
- Cocinar en plancha al punto deseado.
Para el guacamole:
- Cortar la cebolla y el tomate en brunoise (cubos pequeños).
- Pelar las paltas y mixear con sal, pimienta y jugo de limón.
- Agregar salsa picante a gusto, el tomate y la cebolla.
- Reservar enfilmado y en heladera.
Para el armado:
- Antes de terminar la cocción de los medallones, agregar una feta de muzzarella sobre cada uno hasta derretir.
- Cortar los panes a la mitad y calentar.
- En la base del pan, poner 30 gr de queso crema y una rodaja grande de tomate.
- Añadir dos medallones.
- Colocar el guacamole en la tapa del pan.
- Cerrar y servir.