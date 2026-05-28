Recetas caseras y originales para hacer en el Día Mundial de la Hamburguesa

En el marco de la efeméride dedicada a este clásico, una guía práctica para cocinar en casa.

Este jueves 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa, una jornada dedicada a homenajear este plato icónico de la escena culinaria.

Sobre su origen existen relatos contrapuestos. Una versión ubica su antecedente en el puerto de Nueva York a fines del siglo XIX, cuando se habría popularizado en restaurantes una receta llamada Hamburg Steak, a base de carne picada a mano, salada y servida con cebollas.

Otra cronología sitúa el inicio en Alemania en 1891, con el cocinero de Hamburgo Otto Kuasw, quien ofrecía a marineros carne molida frita en grasa con un huevo frito, servida entre dos panes. Según ese relato, al llegar al puerto neoyorquino, muchos de esos marineros habrían empezado a pedir la misma preparación.

Aquí, recetas ideales para disfrutar en casa.

1. Hamburguesa clásica con pan de chipá y mayonesa criolla image Ingredientes: