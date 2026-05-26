Budín marmolado de limón y chocolate: receta simple y en pocos pasos

El pastelero Mauricio Asta comparte su sencilla receta de budín marmolado de limón y chocolate, ideal para la merienda.

Siempre dispuesto a dar las recetas más deliciosas. De esta manera es como se muestra nada más y nada menos que Mauricio Asta, uno de los pasteleros más reconocidos de nuestro país. Esta vez, enseñó a hacer una preparación perfecta para la merienda.

«¡Hola, amores! Aquí les comparto, como les prometí, la receta del budín marmolado de limón y chocolate», comenzó diciendo a través de su cuenta de Instagram, delante de cada uno de sus seguidores que realizan y comparten sus recetas.

INGREDIENTES Manteca 200 gr

Azúcar 125 gr

Yemas 100 gr

Esencia de vainilla A gusto

Ralladura de 1 limón

Harina 0000 200 gr

Claras de huevo 150 gr

Azúcar 50 gr

Chocolate semiamargo 100 gr

GLASÉ DE CHOCOLATE Chocolate semiamargo 300 gr

Azúcar 300 gr

Agua 150 cc Luego, Mauricio Asta contó cómo es el paso a paso para que te quede perfecto. «Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema blanca y aireada. Incorporar las yemas de a una. Perfumar con la esencia de vainilla y la ralladura de limón», aseveró.

«Añadir la harina tamizada. Batir las claras con el azúcar a nieve e incorporarlo con movimientos envolventes. Mezclar 1/3 de la masa con el chocolate derretido y entibiado. Distribuir la mitad de la masa blanca en un molde enmantecado y enharinado, distribuir encima la masa negra y cubrir con la masa blanca restante. Hornear durante aprox. 40 minutos a 165°C», indicó.

«GLASÉ DE CHOCOLATE: Colocar el agua y el azúcar en una olla y llevar a hervor. Continuar el hervor 5 minutos y luego verter sobre el chocolate picado. Mezclar hasta homogeneizar y verter sobre el budín. Realizar esto último rápidamente, para evitar la cristalización de la mezcla en el bowl», afirmó Mauricio Asta.