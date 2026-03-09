Empanadas de pollo: una receta fácil y sabrosa para aprovechar lo que quedó

Las empanadas de pollo son una de las variantes más ricas y simples dentro del amplio universo de las empanadas argentinas. Su preparación es rápida y práctica, ya que pueden elaborarse con pollo hervido, asado o salteado previamente, lo que las convierte en una excelente alternativa para aprovechar sobras y evitar desperdicios en la cocina.

Con un relleno jugoso y bien condimentado, estas empanadas combinan el pollo desmenuzado con ingredientes básicos que realzan su sabor. Además, pueden cocinarse tanto al horno como fritas, según la preferencia de cada hogar.

Esta receta es ideal para reuniones familiares, picadas o simplemente para tener listas en el freezer y resolver una comida en pocos minutos.

- 1 pollo cocido y desmenuzado

- 1 morrón rojo picado

- 4 varas de cebolla de verdeo picado

- 1/2 vaso de vino blanco

- 1 cubito de caldo de gallina disuelto en una taza de agua

- Ají molido y orégano, a gusto

- 24 tapas para empanadas

- 50 g de aceitunas picadas y sin carozo

- 4 huevos duros picados

Preparación

Paso 1

En una cacerola, a fuego bajo, con un poco de aceite cocinar todos los vegetales hasta que transparenten.

Paso 2

Agregar el vino blanco, dejar reducir dos minutos y sumar el caldito de gallina, mezclar bien.

Paso 3

Sumar el pollo desmenuzado y apagar el fuego.

Paso 4

Condimentar con las especias, incorporar las aceitunas y el huevo duro.

Paso 5

Armar las empanadas y cocinar en horno precalentado hasta que estén bien doradas.