Receta de panqueques súper fáciles de hacer

Los panqueques súper fáciles de hacer son una receta para principiantes. Conocidos también como tortitas americanas, hotcakes, pancakes o panquecas, los panqueques son una delicia que se puede comer con dulce o con salado a cualquier hora del día. De esta forma, si te preguntas cómo preparar panqueques la respuesta es sencilla, ¡con lo que quieras! Los panqueques caseros son una excelente opción para preparar todo tipo de platos, ya que sirven para hacer canelones, para elaborar tartas o para comerlos con un poco de miel.