Receta de panqueques súper fáciles de hacer

Una receta sencilla para una comida muy dúctil. En esta nota te enseñamos a hacerlos en casa, con pocos ingredientes.

La receta de panqueques es muy sencilla y rápida de hacer.
Foto:

Los panqueques súper fáciles de hacer son una receta para principiantes. Conocidos también como tortitas americanas, hotcakes, pancakes o panquecas, los panqueques son una delicia que se puede comer con dulce o con salado a cualquier hora del día. De esta forma, si te preguntas cómo preparar panqueques la respuesta es sencilla, ¡con lo que quieras! Los panqueques caseros son una excelente opción para preparar todo tipo de platos, ya que sirven para hacer canelones, para elaborar tartas o para comerlos con un poco de miel.

Ingredientes para hacer panqueques

  • 1 taza de harina leudante o harina de repostería
  • 1 huevo
  • 1 chorro pequeño de aceite de oliva
  • ¾ taza de leche (180 mililitros)
  • 1 cucharadita de mantequilla o merengue (opcional)
  • 1 chorro de miel (opcional)
  • frutos rojos (opcional)
Panqueques súper ricos.

Cómo hacer Panqueques súper fáciles de hacer

  1. Hacer la receta de panqueques es súper fácil. Primero, reúne todos los ingredientes. Si no tienes harina leudante o preparada, que es harina de trigo que ya incluye levadura (también se llama harina de repostería), puedes usar harina de trigo normal y añadir una cucharadita de levadura química en polvo (polvo de hornear).
  2. Coloca la harina en un bol y añade el huevo y la leche. Mezcla bien hasta que se integren estos ingredientes y no queden casi grumos. Truco: puedes usar leche entera o semidesnatada, de vaca o vegetal.
  3. Para terminar de hacer la masa de los panqueques caseros, agrega un chorrito de aceite y mezcla bien. Verás que el aceite hace que se terminen de disolver los grumos de harina y quede una masa lisa y homogénea. Truco: si la masa está muy espesa puedes añadir un poco más de leche.
  4. Para hacer los panqueques, calienta una sartén a fuego medio-bajo con un poquito de aceite o mantequilla. Cuando la sartén esté caliente, añade una cucharada de mezcla y déjala al fuego hasta que empiecen a salir burbujas en la superficie, entonces dale la vuelta y cocina por el otro lado.
  5. Para servir la receta de panqueques súper fáciles de hacer, añade un poquito de mantequilla y miel y a disfrutar. Si quieres comerlos con algo salado, puedes servirlos con bacon y huevos fritos o un revuelto con jamón.
