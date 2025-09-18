Panqueques caseros paso a paso: receta simple, rápida y rica El dato clave para que salgan la cantidad exacta. Que ni te falte, ni te sobre preparación de panqueques.

La receta para hacer panqueques es de esos clásicos que siempre, en alguna oportunidad, la va a necesitar cualquier cosa. Es muy sencilla y rápida de hacer pero hay que tener cierta muñeca para darlos vueltas y eso es práctica. No hay más secretos. Eso si, el paso a paso hay que seguirlo con detalle para que los panqueques no te queden ni muy flaquito, ni muy gorditos.

Un punto clave para que los panqueques salgan perfectos es la temperatura de la sartén. Hay que asegurarse de que la sartén esté bien caliente antes de volcar la masa. Si la sartén no está lo suficientemente caliente, los panqueques no se dorarán correctamente.

Otro dato importante es engrasar la sartén. Acá hay que usar solo una poco de manteca o aceite para engrasar la sartén entre cada panqueque. Demasiada grasa puede hacer que los panqueques queden grasosos. Y lo más lindo del panqueque es la textura de la masa. Si la masa parece demasiado espesa después de reposar, se puede añadir un poco más de leche o agua para diluirla.

Receta de panqueques: para que salgan 12 unidades perfectas

Ingredientes

1 taza de harina (aproximadamente 120 gramos)

2 huevos grandes

1 taza de leche (240 ml)

1/2 taza de agua (120 ml)

2 cucharadas de manteca derretida (o aceite)

1 pizca de sal

1 cucharadita de azúcar (opcional, para panqueques dulces)

Manteca adicional para engrasar la sartén

Instrucciones

Mezclar los ingredientes secos y líquidos:

En un bol grande, tamizar la harina y añadir la pizca de sal (y el azúcar si se desea).

En otro bol, batir los huevos y añadir la leche, el agua y la manteca derretida. Mezclar bien.

Verter lentamente la mezcla líquida en el bol con los ingredientes secos, batiendo constantemente para evitar grumos. Se puede usar un batidor manual o una batidora eléctrica. La masa debe quedar suave y líquida, sin grumos.

Dejar reposar la masa durante al menos 30 minutos en la heladera. Esto ayuda a que los ingredientes se integren bien y a que la harina se hidrate adecuadamente.

Calentar una sartén antiadherente a fuego medio-alto. Añadir una pequeña cantidad de manteca y dejar que se derrita, cubriendo toda la superficie de la sartén.

Verter aproximadamente 1/4 de taza de la masa en la sartén caliente, inclinándola y girándola para que la masa cubra toda la superficie en una capa fina.

Cocinar durante unos 1-2 minutos, o hasta que los bordes empiecen a dorarse y se formen burbujas en la superficie. Dar vuelta con una espátula y cocinar durante otros 1-2 minutos del otro lado, hasta que esté dorado.

Repetir el proceso con el resto de la masa, añadiendo más manteca a la sartén según sea necesario.

Apilar los panqueques en un plato mientras se cocinan para mantenerlos calientes. Cubrir con un paño limpio o papel aluminio.

Servir los panqueques calientes con el relleno o acompañamiento de tu elección, como dulce de leche, frutas frescas, miel, sirope de arce, o cualquier otro.

Receta de panqueques: 3 opciones de rellenos dulces y salados

Los panqueques son una preparación culinaria hecha a base de una mezcla de harina, leche y huevos, que se cocina en una sartén o plancha, formando una especie de tortita o crepé. Se pueden servir tanto dulces como salados, y se pueden rellenar con una variedad de ingredientes.

1. Receta de panqueques de dulce de leche y bananas

Ingredientes:

Dulce de leche

Bananas en rodajas

Azúcar impalpable (opcional, para espolvorear)

Instrucciones:

Cocinar los panqueques según la receta básica.

Untar una capa generosa de dulce de leche sobre cada panqueque.

Añadir rodajas de banana.

Enrollar o doblar el panqueque y espolvorear con azúcar impalpable si se desea.

2. Receta de panqueques de espinaca y ricota

Ingredientes:

Espinacas frescas (300 gramos)

Ricota (200 gramos)

Sal y pimienta al gusto

Nuez moscada (opcional)

Queso parmesano rallado (opcional)

Instrucciones:

Cocinar las espinacas en agua hirviendo durante unos minutos hasta que estén tiernas. Escurrir bien y picar.

Mezclar la espinaca picada con la ricota. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

Rellenar los panqueques con la mezcla de espinaca y ricota.

Enrollar o doblar y, si se desea, espolvorear con queso parmesano rallado.

3. Receta de panqueques de pollo y champiñones

Ingredientes:

Pechuga de pollo cocida y desmenuzada (250 gramos)

Champiñones frescos, en rodajas (200 gramos)

Cebolla picada (1 pequeña)

Ajo picado (1 diente)

Crema de leche (200 ml)

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva

Instrucciones: