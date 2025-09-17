Cómo preparar el mejor sándwich para el picnic del día de la Primavera: 10 recetas que no fallan Ideas para varias esta preparación y salir del típico sanguchito de jamón y queso.

La palabra, se cree, proviene del titulo nobiliario del aristócrata inglés John Montagu, IV conde de Sandwich, al que que le gustaba comer emparedados para no mancharse las manos mientras jugaba a las cartas.

Lo que parece seguro es que no fue hasta finales del siglo XVIII cuando se popularizaron este tipo de elaboraciones,

5 opciones de sándwich sencillos

#1 SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO

Muy popular en muchas partes del mundo por su simplicidad y sabor. Se prepara con jamón y queso, a veces acompañado de algunos vegetales y condimentos. Se puede usar cualquier tipo de jamón y el queso que te guste. Después, agregar lechuga, tomate, pepinillos, cebolla, etc., según tus preferencias.

#2 SÁNDWICH DE POLLO

Éste se prepara con pechuga de pollo cocida al horno, en un sartén o a la parrilla y se pueden sumar con vegetales y condimentos de muchos tipos. Se acompaña perfectamente con lechuga, tomate, cebolla, pepinillos, mostaza, mayonesa u otro aderezo según tus gustos.

#3 SÁNDWICH DE VEGETALES ASADOS

Una opción muy sabrosa que se prepara muy fácilmente con vegetales asados como berenjenas, pimiento, cebolla, calabacín, tomate, entre otros, como relleno. Podemos asar los vegetales en una parrilla, en el horno, o en una sartén, y se pueden mezclar con otros ingredientes como queso rallado, hierbas, especias, aceite de oliva, vinagre, etc.

#4 SÁNDWICH DE ATÚN

Se prepara con pan y un relleno de atún que definitivamente le queda muy bien. El atún puede ser en lata, en conserva o fresco, y se puede mezclar con mayonesa, cebolla, pimiento, lechuga, tomate, o cualquier otro ingrediente / condimento que se desee para darle más sabor.

#5 SÁNDWICH DE HUEVO DURO

Una opción clásica y simple que se prepara con huevo duro picado y se acompaña con los vegetales que más te gusten. El huevo duro se puede mezclar con mayonesa o aceitunas, palta, jamón, queso, entre otros. También se pueden agregar especias y hierbas como el perejil, el orégano, la mostaza, el comino, entre otras, para darle más sabor al sándwich.

5 opciones de sándwiches gourmet

SÁNDWICH DE POLLO A LA PARRILLA CLÁSICO

Se prepara con pechuga de pollo a la parrilla que de por sí ya le da un sabor espectacular y se acompaña con pesto y queso brie. También podemos agregar verduras como lechuga, tomate y pepinillos.

SÁNDWICH DE ATÚN CON MANGO

Suena una locura pero esta mezcla es una joya. El mango le aporta un toque dulce y refrescante al sándwich, y se puede agregar en rodajas encima del relleno o mezclado con el atún, este último puede estar en lata, en conserva o fresco. Combina perfectamente con palta y mayonesa.

SÁNDWICH DE AGUACATE CON HUMMUS Y ESPINACAS

Especial para vegetarianos. Se prepara con aguacate, acompañado de hummus y espinacas baby. Se puede acompañar con otros ingredientes como queso feta, pasas o nueces. El hummus es una pasta hecha a base de garbanzos, se puede comprar o preparar en casa. Se mezclan los garbanzos con tahini, aceite de oliva, ajo. Las espinacas pueden ser crudas o cocidas.

SÁNDWICH DE JAMÓN SERRANO CON PERA Y QUESO ROQUEFORT

La combinación de estos tres es hermosa. Si se desea se pueden agregar vegetales como lechuga y cebolla roja.

SÁNDWICH DE CARNE ASADA CON CHIMI

Una deliciosa opción para quienes disfrutan de la comida latina. La carne asada se cocina a la parrilla hasta que está bien cocida y se sazona con especias tradicionales para darle un sabor único. Antes de cerrar se agrega una capa generosa de chimichurri, que es una salsa verde hecha con cilantro, ajo, vinagre y aceite de oliva.

Recetas: Paulina Cocina