Si te gustan los alfajores, no podrás resistirse a esta torta, pues básicamente es un alfajor extra grande que podrás compartir sin temor a quedarte con ganas de comer más. Su sabor es delicioso y te hará recordar al famoso alfajor marplatense. Para decorar, le agregaremos nueces que, además le sumarán una textura crocante, ideal para la combinación de chocolate y dulce de leche.
Por otro lado, también debes saber que es una torta que puedes preparar para los cumpleaños infantiles, ya que los niños adoran los alfajores. En ese caso, solo deberás adaptar el exterior con la decoración preferida del cumpleañero.
Ingredientes de torta de alfajor
Para la torta
- 150 gramos de manteca pomada
- 50 gramos de azúcar (¼ taza)
- huevo
- 50 gramos de miel
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- ralladura de piel de 1/2 limón
- ralladura de piel de 1/2 naranja
- 250 gramos de harina 0000
- 50 gramos de almidón de maiz (maicena)
- 1 cucharada postre de polvo para hornear
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
- 20 gramos de cacao amargo
Para el relleno
- 400 gramos de dulce de leche repostero
Para la ganache y decoración
- 100 gramos de crema de leche (nata)
- 80 gramos de chocolate cobertura amargo
- 100 gramos de nueces picadas
Cómo hacer Torta alfajor
- Realiza un cremado con la manteca pomada, que colocarás en un bol junto con el azúcar, la esencia de vainilla, la miel y la ralladura de los cítricos. Bate todos los ingredientes un par de minutos hasta unificar y formar una crema. Añade el huevo e integra batiendo más minutos.
- Tamiza y añade todos los ingredientes secos: la harina, el almidón de maíz, el cacao amargo, el polvo para hornear y el bicarbonato de sodio. Primero bate un poco con la batidora y, luego, termina de unificar la masa con las manos. Truco: no debes amasar, solo integrar los ingredientes.
- Divide la masa en 3 partes más o menos iguales. Coloca cada una de ellas entre papel film o separadores y estira con palote, proporcionando forma circular de alrededor de 17 o 18 cm de diámetro y con una altura de 4 o 5 mm. Lleva a la heladera como mínimo 2 horas. Truco: no te preocupes si no queda un círculo perfecto, ya que cuando la masa esté fría, lo cortaremos para emparejar.
- Cuando la masa se haya enfriado lo suficiente, enmanteca y enharina una placa. A continuación, enciende el horno para precalentar a 170 °C. Retira la masa de la heladera y con la ayuda de un plato u otro elemento, corta las tapas que servirán de capas para la torta.
- Distribuye las capas sobre la placa enmantencada y lleva a horno precalentado a 170 °C por 15 minutos. Para saber si están listas, toca la superficie de la masa y, si no se marca la huella del dedo, ya estarán cocidas. Luego, retira y deja enfriar. Para armar la torta, coloca la primera tapa de masa y unta generosamente con dulce de leche. Luego, coloca la segunda capa y vuelve a untar con dulce de leche.
- Finalmente, coloca la última tapa, esta vez con la parte plana hacia arriba, cubre tanto la superficie como los laterales con más dulce de leche. Luego, lleva a la heladera mientras preparas el baño o ganache de chocolate.
- Para preparar la ganache, coloca el chocolate cortado en trocitos en un recipiente. Luego, añade la crema de leche en una cacerola y lleva al fuego hasta que hierva. Vuelca la crema hirviendo sobre el chocolate y deja reposar un par de minutos. Con la ayuda de un batidor de mano, bate para terminar de integrar muy bien ambos ingredientes y que se forme esta deliciosa salsa.
- Retira la torta de la heladera, coloca sobre una rejilla con un recipiente debajo y vierte la ganache de chocolate sobre la torta. Con la ayuda de la espátula distribuye bien sobre la superficie, dejando caer el excedente hacia los laterales. Mientras termina de asentarse el baño, pica las nueces y, luego, distribuye en todo el lateral de la torta.