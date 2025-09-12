Receta de torta alfajor: una preparación fácil, divertida y económica para hacer en casa Todo el listado de ingredientes y el paso a paso de la preparación.

Si te gustan los alfajores, no podrás resistirse a esta torta, pues básicamente es un alfajor extra grande que podrás compartir sin temor a quedarte con ganas de comer más. Su sabor es delicioso y te hará recordar al famoso alfajor marplatense. Para decorar, le agregaremos nueces que, además le sumarán una textura crocante, ideal para la combinación de chocolate y dulce de leche.

Por otro lado, también debes saber que es una torta que puedes preparar para los cumpleaños infantiles, ya que los niños adoran los alfajores. En ese caso, solo deberás adaptar el exterior con la decoración preferida del cumpleañero.

Ingredientes de torta de alfajor

Para la torta

150 gramos de manteca pomada

50 gramos de azúcar (¼ taza)

huevo

50 gramos de miel

1 cucharadita de esencia de vainilla

ralladura de piel de 1/2 limón

ralladura de piel de 1/2 naranja

250 gramos de harina 0000

50 gramos de almidón de maiz (maicena)

1 cucharada postre de polvo para hornear

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

20 gramos de cacao amargo

Para el relleno

400 gramos de dulce de leche repostero

Para la ganache y decoración

100 gramos de crema de leche (nata)

80 gramos de chocolate cobertura amargo

100 gramos de nueces picadas

Cómo hacer Torta alfajor