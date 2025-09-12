Receta de torta de Bariloche: las claves para prepararla en casa y que te salga riquísima Aquí encontrarás la receta ideal.

Bariloche es una de las ciudades más visitadas de la Patagonia Argentina, es perfecta para visitar en cualquier momento del año, disfrutando de los colores de los cerezos y ciruelos en flor durante la primavera, o de la nieve que corona la cordillera de los Andes en invierno. Además de los hermosos paisajes, Bariloche dispone de una gastronomía imperdible y, por eso, queremos acercar un poco de ella a cada uno de sus hogares.

En esta oportunidad, aprenderás a hacer la torta que alterna capas de bizcochuelo húmedo de chocolate, con la clásica crema Bariloche, la cual combina manteca, chocolate y el manjar Argentino, el dulce de leche.

Ingredientes de torta Bariloche

60 gramos de cacao amargo

130 gramos de harina

1 cucharada postre de polvo para hornear

¼ cucharada postre de bicarbonato de sodio

½ taza de azúcar (100 gramos)

½ taza de aceite

1 cucharada postre de esencia de vainilla

2 huevos

½ taza de leche (120 mililitros)

Para la crema Bariloche:

50 gramos de manteca

100 gramos de chocolate de taza

300 gramos de dulce de leche colonial

100 gramos de dulce de leche repostero

Cómo hacer Torta Bariloche