La Feria Agroproductiva realizada este sábado 6 de septiembre tuvo otro sabor. Cumplió 12 años ininterrumpidos con los emprendedores locales que ofrecen sus productos para la venta en el Paseo Las Palmeras del Parque de Mayo, y lo celebró con degustaciones de platos elaborados por el chef Mauricio Barón.
El deleite de los que asistieron no tiene nombre. Primero probaron sopaipillas saborizadas con aceite de oliva y aceitunas negras y verdes, que sirvieron de base para colocar un tomaticán que no pasó desapercibido.
Para los que no fueron o quieren repetir la experiencia en casa de esta receta sencilla y económica, Barón da a conocer su secreto.
En el caso de las sopaipillas se diferencian de las tradicionales por usar aceite de oliva virgen extra para el armado de la masa y trocitos de aceitunas. Sobre esa base se puso el tomaticán que tiene el siguiente procedimiento: ‘Se coloca una cebolla con aceite de oliva en una sartén a fuego lento hasta que esté bien caramelizada. Se agrega un poquito de ajo, sal y los condimentos que cada uno prefiera. Luego se incorpora el tomate que se cocina hasta que se evapore todo el liquido. Recién ahí se vuelcan uno o dos huevos enteros o revueltos, y listo para servir‘, indicó el cocinero.
Un detalle a tener en cuenta es que por cada kilo de tomate se utilizan dos huevos.
También hubo postre bien sanjuanino: Una reducción de Malbec con dulce de alcayota y frutos secos. Aclaró que esta especie de salsa puede ser usada para cualquier tipo de platos salados o dulces, ya sea fría o caliente. Para este postre se puede dejar enfriar y luego agregar al dulce de alcayota con los frutos secos que cada uno elija o tenga en casa. Barón recomienda agregar un chorrito de alguna bebida espirituosa (wisky por ejemplo), para darle un sabor especial. ‘También se puede acompañar con una bocha de helado, agregó.