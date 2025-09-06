El ‘tomaticán‘ del chef Mauricio Barón llegó al Parque de Mayo Sopaipillas saborizadas con aceite de oliva y aceitunas sirvieron de soporte para el tomaticán elaborado por Barón para el público que llegó hasta al Paseo Las Palmeras esta mañana. Un postre con alcayota cerró la degustación.

La Feria Agroproductiva realizada este sábado 6 de septiembre tuvo otro sabor. Cumplió 12 años ininterrumpidos con los emprendedores locales que ofrecen sus productos para la venta en el Paseo Las Palmeras del Parque de Mayo, y lo celebró con degustaciones de platos elaborados por el chef Mauricio Barón.

El deleite de los que asistieron no tiene nombre. Primero probaron sopaipillas saborizadas con aceite de oliva y aceitunas negras y verdes, que sirvieron de base para colocar un tomaticán que no pasó desapercibido.

Para los que no fueron o quieren repetir la experiencia en casa de esta receta sencilla y económica, Barón da a conocer su secreto.

En el caso de las sopaipillas se diferencian de las tradicionales por usar aceite de oliva virgen extra para el armado de la masa y trocitos de aceitunas. Sobre esa base se puso el tomaticán que tiene el siguiente procedimiento: ‘Se coloca una cebolla con aceite de oliva en una sartén a fuego lento hasta que esté bien caramelizada. Se agrega un poquito de ajo, sal y los condimentos que cada uno prefiera. Luego se incorpora el tomate que se cocina hasta que se evapore todo el liquido. Recién ahí se vuelcan uno o dos huevos enteros o revueltos, y listo para servir‘, indicó el cocinero.

Un detalle a tener en cuenta es que por cada kilo de tomate se utilizan dos huevos.

También hubo postre bien sanjuanino: Una reducción de Malbec con dulce de alcayota y frutos secos. Aclaró que esta especie de salsa puede ser usada para cualquier tipo de platos salados o dulces, ya sea fría o caliente. Para este postre se puede dejar enfriar y luego agregar al dulce de alcayota con los frutos secos que cada uno elija o tenga en casa. Barón recomienda agregar un chorrito de alguna bebida espirituosa (wisky por ejemplo), para darle un sabor especial. ‘También se puede acompañar con una bocha de helado, agregó.