Receta de Torta invertida de manzanas: una preparación económica y sencilla, ideal para hacer en casa Una de las recetas más buscadas.

No te pierdas esta maravilla de receta de torta invertida de manzana, sencilla y práctica de elaborar. Se trata de una torta de manzana invertida al horno con la que deleitarás a los paladares más exigentes la sirvas cuando la sirvas, porque siempre hay hueco para los postres, y más aún si se trata de una tarta de manzana invertida como esta.

Si no sabes cómo hacer una torta invertida de manzana fácilmente échale un vistazo a los pocos ingredientes y pasos que te enseñamos en RecetasGratis y te aseguramos que te quedará un pastel invertido digno de las pastelerías más famosas de la ciudad.

Ingredientes para hacer Torta invertida de manzanas:

4 manzanas

1 limón (zumo)

100 gramos de azúcar (para el caramelo)

300 gramos de harina leudante

100 gramos de manteca

4 huevos

200 gramos de azúcar (1 taza)

1 cucharada postre de esencia de vainilla

Cómo hacer Torta invertida de manzanas: