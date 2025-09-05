La Feria Agroproductiva de San Juan festeja su cumple con comidas y regalos Mañana a partir de las 10 y hasta as 14 en el Paseo Las Palmeras del Parque de Mayo no sólo habrá frutas, verduras, y otros productos sanjuaninos para la venta, también música y degustaciones a cargo de Mauricio Barón.

Todos los sanjuaninos saben que los emprendedores que llegan a vender sus productos a la Feria Agroproductiva ofrecen muy buena calidad y mejor precio. Lo que no sabían hasta este momento es que además mañana este encuentro productivo cumple 12 años y lo festejarán a lo grande con degustaciones de comidas a cargo del chef Mauricio Baron. Tomaticán y sopaipillas con aceite de oliva, serán dos de las estrellas de la mañana en el Paseo Las Palmeras del Parque de Mayo.

¿Hay que llevar regalo? Definitivamente no. Por el contrario los regalos serán para los asistentes hacia el final de la jornada cuando se realicen los sorteos de combos de productos.

Allí también se entregará una declaración de interés municipal por celebrar más de una década potenciando los productos sanjuaninos.

Como de costumbre los visitantes podrán adquirir una amplia variedad de productos regionales, disfrutar de recetas exclusivas elaboradas por Barón y escuchar música en vivo.

Si la idea es llegar a un paseo completo no pueden faltar los servicios a cargo de los organismos públicos como por ejemplo vacunación y asesoramiento sobre la tarjeta SUBE. Otro atractivo más. Sin duda un ‘cumpleañazo‘ que celebra la edición aniversario de la Feria Agroproductiva de San Juan organizada por Ministerio de Producción a través de la Secretaría de Agricultura.

Detalle de las actividades

El Municipio de la Capital entregará la Declaración de Interés Cultural, Turístico, Productivo y Social Municipal a la feria, un reconocimiento a más de una década de fomentar la economía regional y ser un punto de encuentro comunitario.

El plato fuerte de la celebración lo pondrá el reconocido chef Mauricio Barón, quien sorprenderá al público con dos preparaciones para degustación: una exquisita reducción de Malbec con dulce de alcayota y frutos secos y un innovador tomaticán sobre sopaipilla con aceitunas y aceite de oliva.

No es un detalle menor que todos los ingredientes serán aportados por los mismos feriantes con la calidad de la materia prima local.

La jornada estará acompañada por la música de Candelaria Mallea y Angello Muñoz, dos músicos de primer nivel que aportarán buena música durante toda la mañana.

Como es tradición, el evento cerrará con el sorteo de combos armados con productos de la feria. Además, varios organismos e instituciones públicas se sumarán a la propuesta con stands informativos y servicios gratuitos para la comunidad:

Tal es el caso del Instituto Superior en Enología e Industrias Frutihortícolas con la promoción de carreras de nivel superior; en tanto el Ministerio de Salud Pública a través del Vacunatorio Central estará presente para actualizar el calendario de vacunación. Finalmente la Secretaría de Tránsito y Transporte entregará y asesorará sobre la Tarjeta SUBE.

Estas incorporaciones demuestran que la Feria se ha convertido en un espacio para la producción local, la cultura y la comunidad, invitando a todos a ser parte de esta celebración.