Naturgy San Juan beneficia a los usuarios que eligen la factura sin papel La distribuidora lanzó una promoción para quienes se adhieran a la modalidad digital entre el 5 y el 22 de septiembre. Quienes se sumen participarán del sorteo de un celular Samsung A15.

Naturgy San Juan continúa avanzando en su compromiso con la digitalización de sus servicios y el cuidado del medio ambiente. En esta línea, lanzó una nueva campaña para incentivar a los usuarios a adherirse a la factura sin papel, modalidad que permite recibir el resumen de consumo mensual por correo electrónico.

Como parte de esta iniciativa, todos los clientes que se adhieran al sistema de factura digital entre el 5 y el 22 de septiembre, o quienes ya estén adheridos previamente, participarán automáticamente del sorteo de un celular Samsung A15.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán hacerlo todas las personas —titulares o no titulares— de algún suministro activo de energía eléctrica en cualquier departamento dentro del área de concesión de Naturgy San Juan S.A., sin importar su categoría de cliente. Para ingresar al sorteo es requisito ser mayor de edad.

Cada usuario obtiene una chance al adherirse a la factura digital, una opción que no solo brinda mayor comodidad, sino que también reduce el uso de papel, aportando así al cuidado del entorno.

¿Cómo funciona la factura sin papel?

Una vez adheridos, los usuarios comenzarán a recibir mensualmente un archivo PDF por correo electrónico, el mismo que se emite en formato impreso. En los casos en que la factura de Naturgy se emita junto con la de OSSE, ambas llegarán en un único archivo digital. Si solo se recibe la de Naturgy, se enviará únicamente ese documento.

Pasos para adherirse

Ingresar a www.naturgysj.com.ar Seleccionar la opción “Factura sin papel”. Indicar el número de suministro y completar los datos requeridos.

También es posible realizar el trámite desde la Oficina Virtual, disponible en la web o desde la app para dispositivos móviles. El proceso es ágil y seguro, y una vez finalizado, las próximas facturas llegarán directamente a la casilla de correo registrada.

Con esta promoción, Naturgy San Juan busca seguir fortaleciendo su vínculo con los usuarios mediante herramientas digitales que simplifican gestiones y al mismo tiempo fomentan hábitos sustentables.