El turno de mejorar las calles Lemos y Meglioli en Rawson Tras la inauguración delas obras de mejoramiento vial de Calle 5, el gobernador Marcelo Orrego adelantó que próximamente se realizarán trabajos similares en otras importantes arterias del mismo departamento.

El anuncio fue todo una sorpresa para muchos de los asistentes al acto de inauguración de la esperada obra de ensanche de la Calle 5, en Rawson. La renovación de los tramos de calle Lemos y Meglioli que van desde República del Líbano hasta Calle 5, que incluye su repavimentación, realizado por el gobernador Orrego son dos obras viales largamente esperadas por la comunidad del lugar, que a diario padece los problemas de transitar por dos calles vitales para el movimiento de Rawson que se encuentran en muy mal estado.

La renovación de la calle Lemos incluirá la repavimentación completa y mejoras en su trazado vial. El objetivo es transformar este eje vial de tal forma de ver en un futuro próximo dinamizada la vida social y comercial del área, que es lo que la gente anhela desde hace tiempo.

Al igual que la Calle 5, la obra incluirá la instalación de nueva iluminación led como parte del embellecimiento y modernización de la zona, trabajos que estarán complementados con una avanzada señalización tanto vertical como horizontal.

El proyecto también contempla una mejor integración con el Parque de Rawson, fortaleciendo el vínculo entre esta calle y ese espacio verde para un mejor aprovechamiento por parte de la gente.

Mejora de la Calle Meglioli

La otra calle a la que se refirió Orrego es el tramo de Meglioli, desde República del Líbano a Calle 5. donde también se realizará un trabajo integral para mejorar la transitabilidad en todo los aspectos. Esta arteria se extiende por una zona del departamento Rawson que ha tenido en los últimos años una profunda transformación al haberse entregado en las inmediaciones numerosos barrios. con todo esto implica para el crecimiento urbano.

En este sector, en estos últimos tiempos se han realizado también numerosas obras de instalación del sistema de agua potable lo que ha venido generando numerosos inconvenientes, además de las lógicas roturas de la carpeta asfáltica que ha quedado muy deteriorada.

Plan integral

Las mejoras programadas para las calles Lemos y Meglioli están comprendidas dentro del plan integral de infraestructura vial que busca optimizar la circulación, brindar mayor seguridad y mejorar la conectividad en los departamentos del Gran San Juan.

Estas obras implicarán tareas de repavimentación, bacheo profundo, nivelación y señalización de la misma forma que la realizada en Calle 5. Desde el Gobierno señalaron que se trata de corredores de alta transitabilidad, tanto para el transporte público, como para la circulación de los vecinos.

Dentro de los detalles técnicos se ha podido conocer que estos trabajos incluirán fresado y repavimentación de calzada, reconstrucción de badenes, cordones, cunetas, bacheos profundos en los sectores más deteriorados y la colocación de una nueva carpeta asfáltica.