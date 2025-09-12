Cómo preparar torta Nesquik: la receta definitiva para hacer esta delicia Te presentamos la receta ideal y fácil.

El Nesquik es un producto elaborado con base de cacao y azúcar, promocionado para su uso diluido en leche para ofrecer en desayunos y meriendas a niños y fanáticos del chocolate. Sin embargo, en esta oportunidad, queremos mostrarte cómo utilizarlo como parte de los ingredientes de un húmedo, esponjoso y delicioso bizcochuelo.

Por ser un producto que ya contiene azúcar, reduciremos el agregado respecto a otras recetas.

Ingredientes de torta Nesquik

100 gramos de harina 0000

30 gramos de Nesquik

1 huevo

½ taza de leche (120 mililitros)

1 cucharada postre de café instantáneo

¼ taza de azúcar (50 gramos)

¼ taza de aceite

1 pizca de sal

1 cucharada postre de polvo para hornear

¼ cucharada postre de bicarbonato de sodio

1 cucharada postre de esencia de vainilla

Cómo hacer Torta Nesquik